El homenaje de Marta y Felipe Fort en el día en que Ricardo hubiese cumplido 53 años

Este viernes 5 de noviembre, Ricardo Fort estaría cumpliendo 53 años. Por eso, sus hijos Marta y Felipe decidieron homenajearlo, cada uno a su manera, en las redes sociales.

“Feliz cumpleaños al mejor papá que me ha podido tocar de todo el país. Cada vez que puedo ver tus videos me mato de la risa pensando en que haces mucha falta acá. Un alma vibrante como vos. También me hace feliz saber que por fin tu sueño se hizo realidad! Que se haga un documental de tu vida una vez que vos ya no estés acá. Nunca me voy a olvidar de vos, siempre que tengo una situación difícil pienso en tu imagen y cómo nos hacías sentir, y me tranquilizo. Feliz 53 años”, expresó la hija del Comandante en un posteo de Instagram junto a una foto inédita de cuando era bebé, así como otra de la lápida del mediático.

Marta Fort le dedicó unas emotivas palabras a su papá, Ricardo.

Marta Fort y el posteo dedicado a Ricardo en el día de su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, pa. Un año más donde no puedo estar al lado tuyo para deseártelo. Mientras más años pasan, más vivo tengo tu recuerdo. 53 años para el más grande”, había comentado anteriormente la joven de 17 años en una de sus historias. Cabe recordar que cuando murió Ricardo Fort, los mellizos Marta y Felipe tenían solo 9 años

Así recordó Marta Fort a Ricardo en el día en que hubiese cumplido 53 años.

A diferencia de su hermana, Felipe decidió guardarse para sí las palabras que le diría a su padre en el día de su cumpleaños, y optó simplemente por compartir en sus historias de Instagram una tierna foto de cuando era chico, a upa del Comandante.