El hijo de Wanda Nara cumplió años y con Mauro Icardi se encargaron de preparar la torta

El hijo de Wanda Nara con Maxi López cumplió 10 años y, como no podía ser de otra manera, sus hermanos, su madre y Mauro Icardi no dejaron pasar la fecha sin realizar un festejo por más pequeño que fuera.

Con la buena intención de hacer una torta para que el pequeño pudiera soplar las velitas, la rubia y su esposo pusieron manos a la obra y se animaron a preparar y decorar la gran torta de cumpleaños.

Wanda Nara en redes

Si bien sabían de antemano que la preparación preferida del pequeño es la chocotorta, todos los ingredientes los reunió Wanda y la decoración quedó en manos de Icardi.

Confites de colores, velas en forma de letras, muñecos de Pokemon y cuanto arreglo encontró, todos fueron a parar arriba de la deliciosa preparación.

Wanda Nara en redes

Al ver la torta Constantino se emocionó hasta las lágrimas y compartió con sus hermanos, su madre y su esposo ese momento especial.

Maxi López no quiso quedar fuera del festejo y, a través de sus redes le dejó un emotivo mensaje: “Cokito mío, estoy feliz de poder compartir con vos otro año más de vida. Desde el día en que naciste, no dejaste nunca de sorprenderme. Eres una parte de mí y estoy muy orgulloso de la persona en la que te convertiste”.

“En un día tan especial como este, es muy fácil que me invadan un millón de recuerdos tuyos. Desde tu infancia, cuando jugabas tan feliz sin preocupaciones y con una sonrisa de oreja a oreja, hasta tu primer día de escuela que me costó más a mí que a vos. Afortunadamente, no saliste nada tímido”.

“Es una alegría constante ser tu papá y espero que pasemos muchos cumpleaños más felices juntos en el futuro. Que en todas esas ocasiones estemos rodeados de nuestra familia y amigos, que tanto te quieren y que están tan contentos como yo, de celebrarte. Feliz cumpleaños Cokito de mi vida”.