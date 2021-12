El hijo de Florencia Peña tuvo un accidente doméstico y ella lo mandó al frente: “Es un pelotu...”

Nuevamente Flor Peña usa sus redes sociales para invitar a sus seguidores a ser parte de sus vivencias y opinar acerca de problemas que, seguramente, todo el mundo tiene.

En esta oportunidad, la actriz filmó a su hijo Juan con el brazo enyesado y, desde la cocina, comentó: “Nada, surfeando me caí, dándolo todo en mi deporte. También hago fútbol, básquet, soy muy bueno también en hockey”, comentó el adolescente.

Irónica, Flor Peña detuvo la actuación de su hijo y le exigió que contara todo tal cual ocurrió: “Contá la verdad, cómo te caíste y te quebraste el brazo. Un pelotud*, un pelotud* ¿de dónde te tiraste?”.

Redes de Florencia Peña

Nervioso y divertido Juan confesó: “Del techo de la casita de Felipe (su hermano menor)”. Fue en ese momento cuando su madre sumó que antes del accidente ella trató de advertirle lo que podría pasar, pero el chico decidió arriesgarse de todas maneras. “Le decía: ‘No te tires, no te tires’ y ¿qué hizo el nene?”, a lo que Juan respondió: “Me tiré y me quebré”.

Para cerrar, la rubia le recordó a su hijo todo lo que deberá hacer con yeso y durante varios días: “Y ahora el viaje de egresado lo hace quebrado, más pelotud* no se consigue”.