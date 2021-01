El gran gesto de Moria Casán: le ofreció una casa a Rocío Quiroz hasta que pueda arreglar la suya

Una de las participantes que cautivó al público es Rocío Quiroz. A pocos días para que culmine el “Cantando 2020″, la artista musical es una de las favoritas para ganar el certamen.

Sin embargo, en las últimas horas, la cantante sufrió un duro revés: tras un fuerte temporal, la casa de Chascomús que estaba construyendo junto a su pareja quedó destrozada.

La cantante de cumbia vio su sueño destruido en pocos minutos. Gentileza

Rocío se volcó a redes y expresó lo sucedido: “¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien los nenes, almita, el torra y su familia que estaban con nosotros. El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, una explosión muy grande!!”.

A raíz de este mal momento, Rocío no participó ayer del programa y los jurados le dieron la devolución a Rodrigo Tapari, su compañero.

“El momento que vivimos con Rocío fue muy triste y le mandamos un beso. Como hay tanta gente solidaria en nuestro país que la puede ayudar, en cuanto a materiales para la construcción para la casa, que lo hagan. Con un poquito de uno y poquito de otro se puede llegar a hacer la casita de vuelta”, comentó Moria Casán.

Solidaria, la One les ofreció que se quedaran en su casa: “Cualquier cosa, yo tengo una casita detrás de la mía que se la puedo prestar, si quiere venir en estos días, hasta que tenga una casa buena. Tiene todas las comodidades, en Parque Leloir. Así que ya la invito, porque cuando uno se queda es diferente ir a un hotel y todo”.

“Además, Leloir está un poco más cerca de Chascomús y si no tiene coche, yo le pongo chofer, le pongo todo para que ella se sienta como una reina”, agregó.

Finalmente, Moria contó que la casa del fondo está destinada para que pueda instalarse su nieta Helena: “Tengo una casa divina. Ahora se la regalé a mi nieta, porque también se la había regalado a Sofía. Sofía cuando cumplió 12 años yo le regalé esa casa y ahora cumplió 12 años Helena y, simbólicamente, toda remodelada le entregué la llave a ella”.