Cristian Urrizaga (48), ex ganador de Gran Hermano, se convirtió en noticia luego de que se filtrara una video suyo durante una fiesta clandestina que sorprendió a todos y generó polémica.

La grabación del ex participante de Gran Hermano oficiando de DJ en una multitudinaria reunión con más de 300 personas, que la Policía desactivó en La Matanza, se viralizó en las últimas horas.

Pero lejos de esconderse o llamarse a silencio, Cristian “U” dio la cara. “No quería hacer notas pero son los únicos que cuando hablan lo hacen con buena leche por eso decido explicarles un cachito a ustedes”, comenzó diciéndole Cristian a Tomás Dente en un audio de WhatsApp.

“La realidad es como se ve en el video. No chamuyo. Había una fiesta, me contrataron, fui a tocar y necesito laburar como necesitan todos. Esa es la realidad”, continuó explicando el mediático en esa grabación de voz que este lunes fue puesta al aire en Nosotros a la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 9).

“Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia igual que el de todos ustedes y los que me conocen saben que soy organizador de eventos, de boliches, soy DJ y es de lo que laburo. Me reinventé en algunas cosas como para ir zafando pero necesito laburar”, siguió justificándose.

Y sumó: “El reinvente no me sirve mucho más y de cierta forma se fueron abriendo todos los comercios pero lo nuestro no. Somos el último orejón del tarro. ¿Qué quieren que haga? Me contratan de un lugar que sé que no está bien pero tengo que laburar”.

En esa misma línea, el ganador de GH 2011 aseguró que puso sus “pautas” y contó que tuvo Covid hace tres meses y, afortunadamente, se curó y no presenta ningún tipo de secuela.

“Me curé genial. O sea, no contagio ni me contagian. De todas formas se tiene que respetar, estamos de acuerdo, pero necesito laburar. Cuando tengo que pagar el alquiler no puedo decir ‘che, hola, soy el señor ex Covid’ y si no pago me rajan”, analizó.

Sobre las condiciones que puso para tocar en esa fiesta que se realizó en la localidad de Virrey del Pino, y fue desactivada por orden del director provincial de Seguridad, Marcelo Montero, el famoso DJ contó: “Les dije ‘voy a la cabina, toco solo, termino y me voy’”.

“Fui a laburar y estuve de cierta forma en una reunión”, concluyó Urrizaga. “Una cosa es el tipo que va dentro de los 300 invitados y se caga en todo y otra cosa es aquella persona que necesita trabajar... yo lo banco y lo entiendo”, opinó Dente.

“Yo dicho así, también”, dijo en ese mismo sentido Joaquín el Pollo Álvarez (37), el conductor del programa.

“No entiendo qué estamos avalando... puedo tener muy buena predisposición y comprender lo que está diciendo este chico pero no estamos poniendo el foco en donde corresponde y quiero decirles que los que fueron a esa fiesta terminaron todos presos porque cometieron un delito y este chico fue parte de eso”, expresó indignada Sandra Borghi (45).

“La Policía tiene capacidad para encontrar fiestas clandestinas (pero) nunca narcotraficantes, delincuentes, nunca los que roban y matan...”, la cruzó el periodista Ariel Wolman.

“La ley está pero comprendo a la gente que necesita trabajar... ¿será momento de empezar a flexibilizar algunas cosas y algunas cuestiones legales?”, preguntó al aire Andrea Campbell.