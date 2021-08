¿El galán de Dulce Ambición enamorado de un cantante?

Luego de que Reynaldo Gianecchini publicara en su perfil de Instagram unas fotografías divertidas con Diego Fragoso, los usuarios de inmediato prendieron su lamparita.

¿Será que el galán de Dulce Ambición encontró el amor? En las fotos, aparecen ambos sentados en una versión en miniatura del famoso Herbie Beetle. “¡Trabajamos, pero jugamos!”, escribió el actor en la descripción del post.

Desde el primer momento, muchos si preguntaron si el joven músico sería el interés amoroso del actor, aunque más adelante, fue el mismo Reynaldo quien aclaró que solo se trata de una amistad.

“Sé que incluso formamos una hermosa pareja, pero no somos una pareja, ¿ven?”, comentó el actor en la publicación, luego de que llovieran mensajes adulando a la pareja y la conexión que parece haber entre ellos.

Sin embargo, no descartamos las posibilidades de que pronto, el corazón de nuestro Reynaldo Gianecchini sea robado.

Luego de haber sido blanco de muchos comentarios y especulaciones, finalmente el actor decidió en 2019 abrirse al mundo y declararse pansexual.

El actor de 48 años defendió que todos deben ser libres de elegir lo que quieran y decidió declararse pansexual porque asumió que no se hallaba en ninguna definición.

“Nunca quise izar ninguna bandera. Creo en la libertad de ser lo que cada uno quiere ser. Todos tenemos muchos lados dentro de sí mismos y esa sexualidad refleja mucho eso”, dijo el actor.

“No tengo miedo de mirar más allá. No encajo en ninguna definición. Dicen que soy gay, pero no me considero así. Me considero todo al mismo tiempo. Si hay una palabra para mí, entonces es ‘pan’, porque ‘pan’ lo es todo ‘”, dijo Gianecchini en ese momento.

Por otra parte, el actor se encuentra saliendo de un duro momento en el que se enfrentó a las puertas de la muerte.

Tras años de padecer cáncer, fue recién en mayo del año pasado que el actor descubrió que hace una década vivía con la enfermedad en su cuerpo y se dijo que era el momento de empezar de nuevo.

“Fue un proceso muy hermoso en mi vida, de hecho. A la gente le resulta extraño cuando digo esto porque parece una cosa muy peliaguda, y en cierto modo lo es, te enfrentas a la muerte, pero pasar por eso me trajo increíbles bendiciones”, aseguró el actor.

“Gané mucho y tenía la percepción de que este proceso me aportaría mucho conocimiento. Fui muy dedicado, no luché con lo que era”, dijo en una entrevista.

“Lo tomé como un desafío, dije: ‘Voy a ver lo que tengo que ver aquí, porque la vida debe estar tratando de mostrarme algo y no voy a huir de eso, no lo voy a hacer’”.

Finalmente, Gianecchini señaló. “No recuerdo la tristeza… recuerdo los miedos, una cierta ansiedad, pero estaba muy dedicada a mi cura, a buscar mi cura, a mi autoconocimiento. Es muy difícil evaluar exactamente lo que ha aprendido de este proceso.”