El fuertísimo descargo de Cinthia Fernández en donde escrachó a Aerolíneas Argentinas

Cinthia Fernández quería aprovechar el fin de semana largo, después de casi un año sin salir a ningún lugar, para tener un corto viaje con sus tres pequeñas. Pero apenas llegó a Calafate, se llevó la sorpresa de que la empresa con la que había elegido viajar, Aerolíneas Argentinas, se había olvidado de enviar las dos valijas en donde llevaba toda la ropa de sus hijas, tanto como la suya. Enojadísima, grabó una serie de videos en donde los insultos sobra y hasta aseguró de que demandará a la empresa.

“Si hay algo que faltaba era que esta empresa de mierd* Aerolíneas Argentinas no me trajera las valijas. No viajen con esta aerolínea, que es un monopolio obviamente. Estoy con tres criaturas, menores, en un lugar de frío donde necesito mis cosas y no me trajeron las valijas”, dijo en el primer video que compartió en sus Stories que grabó en el mismo aeropuerto.

La panelista de LAM no podía contener la furia que tenía: “Los dos únicos días que me escapo en mi put* año, que me rompo el cul* para irme de vacaciones, estos hijos de put* no me mandaron las valijas”. Su descargo iba en que la aerolínea le había arruinado su único viaje. “Con tres menores esperando en un lugar de frío, ¡Son unos hijos de put* Aerolíneas Argentinas! La mierd* más grande que hay”.

En el mismo descargo, se quejaba de la suma desorbitante que la empresa cobra para sus pasajes, pero que no iba en línea con la atención que recibieron. Fue entonces que decidió dar una fuerte amenaza: haría un juicio para que le devuelvan “peso por peso”.

Las consecuencias para Aerolíneas Argentinas

Sin dar pausa, Cinthia continuó: “Son una basura, voy a ser un grano en el cul* para ustedes. Les voy a iniciar acciones legales, defensa del consumidor, todo! Se hicieron los vivos, lo hicieron adrede. Todas las van a pagar. Los odio. Empresa berreta”.

Poco después, la panelista mostró todos los gastos que debió realizar a causa del error de la compañía. La cuenta de 8.900 pesos en una farmacia era solo de artículos de necesidad, como ropa interior, cepillos de dientes, dentífrico y pijamas para pasar la noche. Sin embargo, exige que sea la aerolínea quien se haga cargo de los gastos, así como de la cuenta médica que debió pagar luego de patear un poste del aeropuerto, en la bronca del momento.

Todas las Stories las dedicó a la aerolínea. Instagram

Cinthia golpeó un poste de la bronca. Instagram

“Me acabo de bañar, estoy en bolas. El frío que hace. Todas estas historias se las dedico a Aerolíneas Argentinas”, dice Fernández, para luego resaltar que ni quería pensar en el problema en caso de que una de sus hijas necesitara los medicamentos de una de las valijas.

De la misma manera, resaltó la ayuda que recibió del hotel donde se hospedaron, que les dieron la asistencia necesaria con lo que faltaba. A pesar de que luego de un día llegaron las famosas valijas, Cinthia afirmó que no se iba a retractar y “les clavaré un juicio”.