El fuerte insulto de Jey Mamonn contra el jurado del Cantando

Nadie puede negar que este 2020 es un buen año para Jey Mamonn más allá de la pandemia por el coronavirus. Cada noche comparte la mesa de “Polémica en el Bar” y pasada la medio noche su personaje de Estelita realiza las entrevistas más polémicas en la pantalla de América.

Además, el músico forma parte de los concursantes del “Cantando por un Sueño” (El Trece) y recientemente se filtró un video en donde el joven sale de la pista insultando al jurado.

Con la intención de divertir en el ritmo de Cumbia, Mamonn presentó su canción vestido como Estelita y, al parecer, al jurado no le bastó.

Mamonn interpretó “Márchate ahora” junto a Carla del Huerto y a la hora del puntaje, Nacha Guevara comenzó diciendo que prefería a Jey en la pista y no a su personaje. Por su parte, Karina La Princesita aseguró que Estelita “la aburrió” y Pepe Cibrián afirmó que lo que vio “no fue para nada genial”. Al final Moria Casán sijo que la performance sonó mal, sin gracia y lo invitó al actor a “chuparse un propolio”.

Con 16 puntos a su favor, Mamonn no se quedó callado y opinó sobre las devoluciones del jurado: “Están complicados hoy eh. Igual si a Ángela Leiva la hicieron mie..., no sé qué me queda a mí. De todas formas, no sé cuál es el criterio en este programa, no sé qué quieren que les diga. Los súper respeto, pero la opinión de ustedes en este programa es totalmente incongruente, y no lo digo yo, lo dice la gente”.

Al borde de la sentencia el músico se enojó tanto que al parecer habló demás y un video se filtró con fuertes declaraciones del miembro de “Polémica en el Bar”: “Está todo bien, pero gente que hace teatro que no sepa diferenciar una persona de un personaje, ya es medio jodido viste”, se lo escucha despotricar a Jey.

“No me enoja lo que dicen, no la veo así ni en pedo, pero no me enoja. Me vengo a divertir yo, les tenía que explicar que me estaba divirtiendo y me decían ‘no vos no te estas divirtiendo’, bueno chupame un huevo, que sé yo”, lanzó sin filtro Jey y se retiró.