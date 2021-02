El fuerte descargo de Marilyn Manson luego de que Evan Rachel Wood lo acusara por abuso sexual

Tras las acusaciones públicas que recibió por parte de su ex pareja, el cantante Marilyn Manson salió a defenderse asegurando que se trata de “horribles distorsiones de la realidad”. La actriz y modelo Evan Rachel Wood había denunciado en su cuenta de Instagram abusos sexuales y violencia doméstica por parte de él. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson”, dijo Wood, quien también envió esa denuncia al sitio Vanity Fair.

Ante la gravedad de lo publicado por la actriz, el músico se defendió: “Obviamente, mi vida y mi arte han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas recientes afirmaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”, lanzó en un comunicado que también dio a a conocer en sus redes sociales.

Y agregó: “Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuadas con personas de ideas afines. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad”.

Pero la de Wood no es la única denuncia contra Manson por el mismo tema. Otras cuatro mujeres, Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y una artista que se identificó como Gabriella se sumaron a los dichos de Wood sobre episodios de violencia y abuso sufridos durante su relación con el cantante.

Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de abuso sexual gentileza

En esos testimonios, las denunciantes coinciden en señalar situaciones de abuso sexual, además, de “manipulación emocional, maltrato físico y encierro contra su voluntad” entre otras gravies situaciones.

La respuesta de Manson, además, busca evitar las consecuencias que estos dichos están provocando, entre otros que el sello Loma Vista Recordings haya decidido no trabajar más con el músico. Por otra parte, desde la serie American Gods también tomaron posición y decidieron eliminar su interpretación en un capitulo que espera salir al aire.

Según los dichos de Evan, el acoso por parte de Manson comenzó cuando ella aún era una adolescente. “Abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”, dijo. Y aseguró que ahora puede contarlo porque ya no teme a posibles represalias, calumnias o chantajes.

“Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, declaró la actriz.

Manson y Wood mantuvieron una relación en el 2007 cuando ella tenía 19 años y él, 38. Se comprometieron en el 2010, pero no hubo boda. Poco después se separaron y tanto el romance como la ruptura estuvieron siempre rodeados de polémica y sospechas sobre episodios de violencia.

Algunas de las actrices que participan del movimiento MeToo y que también fueron víctimas de abuso sexual en el pasado, salieron a apoyar a Wood en sus declaraciones. “Estoy con Evan Rachel Wood y otras mujeres valientes que han hablado. Se necesitan años para recuperarse del abuso y les envío fuerzas en su viaje hacia la recuperación. Que se revele la verdad. Que comience la curación”, escribió Rose McGowan en Twitter. La actriz también fue pareja de Manson, antes que Wood, además de sufrir acoso y violación por parte del productor Harvey Weinstein, actualmente condenado por ese y otros casos similares.

Ashley Walters también se pronunció en defensa de Evan Rachel Wood: “Queda claro el abuso que cometió; continúa infligiendo a tantos y no puedo quedarme al margen y dejar que esto le suceda a otros. Brian Warner debe rendir cuentas”, escribió en sus redes. La actriz también denunció al músico y asegura sufrir estrés postraumático debido a esos abusos por parte de Manson.

Otra actriz, Sara Mcneilly sumó su voz contra Manson y su supuesta conducta violenta y aseguró: “Le gusta arruinar la vida de la gente. Quiero que Brian rinda cuentas por su maldad”.