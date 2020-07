El fuerte audio de La Floppy antes de conocer que tenía leucemia: “Te pido que reces porque es ‘heavy’ la cosa”

La repentina muerte de La Floppy, amiga y asistente personal de Lizy Tagliani, fue una de esas noticias difíciles de digerir para la farándula argentina. La carismática y querida artista falleció a los 33 años producto de una leucemia terminal que se le había diagnosticado hace menos de un mes y que estaba tratando en silencio.

En las últimas horas se dio a conocer un conmovedor audio de Fabián Peloc, su nombre real, en el que manifestaba su miedo justo antes de conocer el resultado de los estudios que determinaron su diagnóstico.

“Estoy desde el jueves internado. Entre por un dolor en el costadito que me dolía y no me dejaba dormir. Después de chequeos, tomografías y (análisis) de sangre... detectaron que el vaso sanguíneo está un poco inflamado. Los glóbulos blancos estaban muy alterados y estaban las plaquetas bajas...”, comienza la nota de voz publicada por Infobae.

Aunque no se sabe a quién se lo mandó, La Floppy Cucú le hizo saber que la situación era grave: “Después de traslados y de ir de un sanatorio a otro, ahora me dejaron fijo acá. Y enviaron muestras de sangre a FUNDALEU porque ellos sospechan que hay una enfermedad en la sangre y todavía no me pueden dar un diagnóstico, así que bueno estamos muy asustados”.

“Se me va la presión a la mierda porque estoy con este tema que no sé qué mierda es. Yo no sé si vos sos religioso, pero sé que sos creyente y... yo te voy a pedir con el corazón que recen una oración por mí. Si conocés a alguien que quiera mucho y que sabe que rezás, que recen por mi salud”, pidió muy conmovido.

Finalmente, se escucha: “Mañana voy a tener el diagnóstico y bueno lo que le ruego a Dios es que tenga solución, así que te pido que hagas mucha fuerza y que reces porque esta vez es heavy la cosa. No sabés el miedo que tengo, no te puedo explicar... No se lo deseo a nadie, estoy con mucho miedo, con mucha incertidumbre y no sé qué va a pasar. Así que te ruego amigo por todo lo que vos me querés y lo que yo te quiero a vos que reces por mí y por mi salud, ¿sabés? Te quiero...”.

Todo esto se dio a finales del mes de junio, luego de que La Floppy diera positivo al test de Covid-19. Tras conocer esa enfermedad, la humorista se hizo un estudio de anticuerpos y fue a partir de ese chequeo que los médicos descubrieron que tenía leucemia.