El extraño “lo hiciste” de Gisela Dulko en sus redes sociales: ¿mensaje para quién…?

La vida de Gisela Dulko dio un rotundo vuelco tras encontrar a Fernando Gago infraganti junto a Verónica Laffitte, una de sus mejores amigas, hecho que derivó en su separación y divorcio. Tras haber desaparecido de todos lados, la ex tenista se mostró por primera vez con una curiosa selfie.

Por otra parte, el escándalo de infidelidad entre Gago y Dulko parece no tener fin, ya que se siguen conociendo jugosos detalles de la relación prohibida entre el exfutbolista y la “mami del colegio” Laffitte. En las últimas horas, se supo que el director técnico habría blanqueado su romance con Verónica y hasta se fue a vivir con ella, mientras su mujer dejó su casa junto a sus hijos.

Gisela Dulko

Desde un gimnasio, con ropa deportiva, Dulko subió una foto sentada en el suelo. En la publicación se ve un gif que podría significar varias cosas. Se puede leer “You did it”, que en castellano significa “Lo hiciste”.

El apoyo de los seguidores de Gisela Dulko

En el último posteo de Gisela Dulko, en su cuenta de Instagram, la extenista recibió muchos mensajes de apoyo de sus seguidores tras el escándalo que derivó en la separación y divorcio con Fernando Gago. “Hermosa! Más que hermosa! Toda la fuerza y la gente como @fergago5oficial no merece ningún tipo de respeto. No te respeto a vos como mujer y a tus hijos y su hogar. Afuera lo malo y todo va a pasar. Te hizo un favor. Tipos como este, abundan. Y hombres no te van a faltar! SOS hermosa!”, escribió un fans.