El exsecretario de Maradona fulminó a Rocío Oliva y Matías Morla: “Diego no se murió, lo mataron”

El fallecimiento de Diego Armando Maradona generó que varias personas de su entorno, amigos y familia, se expresaran respecto a su deceso y contaran alguna anécdota o experiencia con el exfutbolista.

Y este viernes, Gabriel Buono, histórico secretario del Diez, dialogó con “El noticiero de la gente”, programa emitido por Telefe y tuvo declaraciones contundentes.

“Hace dos meses hablé bien con él, y hace un mes y medio empecé a escucharlo mal. El diálogo que tenía lo tenía con Johnny, el sobrino. Lo entendía un poco a él porque hay cosas que las podía decir y otras que no”, comenzó.

De forma categórica, Buono expresó: “La autopsia da que es una muerte natural, pero a Diego lo mataron, está clarito. Si la familia lo necesita yo voy a presentar las pruebas necesarias para demostrarlo. A Diego lo abandonaron, acá hubo una desidia total. A mí nadie me puede decir que no se dieron cuenta de que él estaba mal y de que tenían miedo de internarlo”.

“Acá hubo gente que lo quería bien a Diego, y gente que lo único que priorizó fueron sus contratos. A Diego lo tendrían que haber internado, tendrían que haber priorizado su salud. Esto fue un abandono”, agregó.

Cuando Germán Paoloski le preguntó a quiénes se refería y si Matías Morla estaba involucrado, Buono contestó: “Sí, obvio. ¿que le vamos a echar la culpa a Johnny, pobre? Diego estaba con un problema de adicción al alcohol desde Dubai... ahora se tienen que hacer cargo. Hace un año yo le dije a la mamá de Rocío Oliva: ‘si Diego se llega a morir, ustedes se tienen que ir del planeta’, pero se creían todos vivos, le cambiaban el teléfono, les molestaba si lo querías contactar”.

“A vos te tiene que preocupar que Diego esté mal, si vos estás ahí y lo estás viendo, tenés que hacer algo, no importa que él te putee. En 2004 yo llamé a Lalo y le dije ‘si a Diego no lo internan se va a morir’”.

Y continuó: “No nos importaba si Diego se iba a enojar, porque te quedabas con la paz de que hiciste algo por él. Diego no fue nunca fácil. En una época Verónica Ojeda trató de ayudar y sacarle gente que servía. A vos no te tiene que importar que él no quiere ver al médico, porque no está en su sano juicio. Vos tenés que salir a buscar ayuda”, aseguró.

Sobre el accionar del entorno de Diego en las últimas horas, Buono consideró que “esto es una irresponsabilidad total, tendrían que haber puesto cámaras que muestren todo el tiempo cómo estaba Diego. A Diego lo mataron, es abandono de persona, tenían que estar presentes, no te podés borrar y aparecer cuando tenías que firmar un contrato”.

“Johnny es un pibe divino, pero le pusieron una responsabilidad enorme. Esto era para profesionales. Si Diego está con un problema de adicción, lo tenían que internar y alejarlo de sus conocidos. No lo hicieron”, agregó.

El exsecretario de Maradona se mostró enojado por el estado del ídolo en los últimos años: “Diego ya estaba mal en Dubai, en México, y ellos lo exponían. Y al final el que quedaba mal era él, porque la gente se burlaba de cómo estaba. A esta gente le quedó muy grande estar al lado de Diego”.

“Yo voy a presentar las pruebas para que vean cómo estaba Diego, yo no tengo miedo. Él solo me decía que me quería ver, y después le cambiaban los teléfonos. Yo sabía que él mandaba audio o te llamaba, y ellos contestaban mensajes haciéndose pasar por él. A mi me llamaban jugadores con los que Diego le gustaba hablar, diciéndome que no los dejaban hablar con él. Al propio Bochini, el ídolo de Diego, fue a la cancha y no se lo dejaron ver”, lanzó con dureza.

Además, expresó: “La gente por guita hace cualquier cosa. El poder es una adicción tan grande como la droga y el alcohol. Acá hay gente que se mareó y se creyó que era más grande que Maradona. Un poco también Diego creaba estos personajes, pero la verdad es una tristeza total que se haya ido de esta forma. Ojalá que no haya sufrido, esto se podría haber evitado, porque todos ellos que tenían responsabilidades lo tendrían que haber internado. Vamos a ver dónde estaban ellos antes de llegar al mundo Maradona y donde están ahora”.

Por último, Buono remarcó: “Esto no arranca de Morla, estas estrategias baratas de alejarlo, de tenerlo secuestrado. Esta gente nunca se puso a pensar que en algún momento Diego explotaba. Esto arranca cuando Diego ya se hace definitivamente el técnico del Fujairah. Fue una estrategia mala la que se utilizó, lo que querían tener dormido, fue una estrategia que lo llevó a la muerte. Ahora se tienen que hacer cargo. Esta gente boludeó y pelotudeó a toda la gente que lo quería de verdad a Diego, lamentablemente es así. Ojalá que la Justicia investigue de verdad y que no se dejen sobornar”.