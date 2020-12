El ex médico de Maradona, Sergio Berni afirmó que “Diego estaba preparando” su muerte

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue uno de los invitados de PH, Podemos Hablar, que se transmite por Telefé y conduce Andy Kusnetzoff. Allí se refirió a la muerte de Diego Maradona y fue categórico al decir que “los últimos años fueron un tormento”.

Y contó: “Lo conocí a Diego, tuve el privilegio y el honor de estar en el grupo de médicos que en el 2001 diagnosticamos los primeros síntomas precoces de una miocardiopatía dilatada y a partir de ahí habíamos trabado una relación más que nada médico-paciente”.

Berni trabajaba con el médico de Maradona, Alfredo Cahe, en su equipo médico. Y el funcionario comentó cómo fue que le descubrieron los primeros síntomas que con el tiempo se fue agravando.

“Teníamos un centro de diagnóstico por imágenes. Me acuerdo que Diego tenía que viajar a Arabia Saudita para hacer una publicidad y, a pedido del doctor Cahe, tuvimos que hacer una revisación. Ahí fue que le descubrimos los primeros síntomas indirectos de lo que fue su posterior enfermedad cardíaca”.

El ministro confió cómo se enteró de la muerte del astro: “Estaba trabajando y me avisó mi esposa que Diego había fallecido. También me estaba buscando el jefe de la Policía, porque le habían avisado que oficiales habían ido a su casa cuando aún no se sabía qué había pasado”, dijo.

Y aclaró que para él “no fue un shock” la muerte de Maradona. “Tuve que ver las imágenes para entender qué pasaba. Pero cuando tuve la noticia, no fue impactante. Es más, ya lo veíamos venir”, expresó.

“Soy de aquellos que creen que Diego estaba preparando eso, lo estaba buscando. Aquellos que tenemos relación con el paciente, vemos eso de la vida y la muerte, cuando el paciente se entrega. Los últimos años de Maradona fueron un tormento. Ser Maradona le pesó más que cualquiera de las enfermedades y adicciones. Estaba en un ambiente nocivo para él. Encontró la paz en ese camino”, concluyó Berni.