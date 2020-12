El ex kinesiólogo de Maradona revela sus extraordinarias habilidades secretas

Lograba hipnotizar con sus jugadas y cumplir de sueños de miles de argentinos a los que nunca conoció en persona. Sus habilidades en la cancha parecían sobrehumanas, casi como si hubiera recibido un toque extra, sin duda un don. Pero más allá de lo que el pueblo argentino podía apreciar desde la tribuna o a través de un televisor, parece que Diego Maradona tenía ciertas habilidades especiales, que lo convirtieron, a los ojos de su ex kinesiólogo, en una “cosa maravillosa”.

Según contó Ricardo Papastravos, el profesional que lo acompañó en Mandiyú de Corrientes, luego en Racing de Avellaneda e incluso de forma particular, el “Diez” era algo aparte, parecía elegido por las energías. Recordó la época en que especializó su trabajo con acupuntura: “Él reaccionaba muy bien a las agujas, y recuerdo que cualquier lesión que él tenía, usaba las agujas y lo resolvía de manera rápida con él”.

En las épocas que eran kinesiólogo y paciente.

Sobre su función como profesional, recordó a Maradona como un paciente totalmente atípico: “Era un tipo muy especial porque todo lo que podías hacer en él, independientemente de lo bueno o malo que seas como profesional, daba un resultado espectacular, porque él tenía, no sé, algo, una energía especial”. Y agregó: “Íbamos a pescar, él encarnaba con un palo y sacaba el pescado más grande. Tenía una suerte extraordinaria este tipo, era una cosa maravillosa”.

El kinesiólogo contó que la famosa frase popular que se escucha en relación al astro del fútbol, “no me importa lo que hiciste con tu vida, pero sí lo que hiciste con la mía”, siempre lo ha tocado de una manera especial. No solo le cambio su visión sobre la profesión a la que se dedica, sino que gracias a Maradona pudo progresar en la carrera que había iniciado en Corrientes: “Hizo que yo pudiera vivir de una manera diferente, seguir estudiando osteopatía y progresar económicamente cuando no tenía ese tipo de posibilidades en Corrientes”.

Más allá incluso de hablar de suposiciones, aclaró sus expresiones con una explicación médica, con resultados uqe nunca dejaban de sorprenderlo: “Hay cosas que yo las vinculo con la suerte y cosas que las vinculo con su biología propia. Cuando hablo del tratamiento de una lesión, lo único que había que hacer con su cuerpo era estimularlo un poco, corregirlo un poco, pero después él tenía una capacidad de autocuración que era extraordinaria”. Habló de una “extraordinaria capacidad biológica” y una aptitud que pocos tienen: “Diego era un caso raro, poco común por la capacidad de respuesta de su cuerpo. Su respuesta biológica era muy superior a la que yo encontraba diariamente”.

Incluso recordó un evento que le terminó confirmando sobre sus sospechas, cuando en una emergencia en que Maradona tenía un complicado desgarro de gemelo que “suele no dejarte pisar”, solo le pidió una rápida solución con un vendaje. Con la ayuda de un pedazo de ojota y un vendaje para limitar algunos movimientos desde la rodilla al tobillo, Papastavros largo al Diez a su suerte. Para su sorpresa, luego lo vio jugando con la misma habilidad de siempre, pero con un solo pie. “Después de un rato lo veía correr, saltar… ¡y jugaba en un pie! Él resolvía las cosas de una manera diferente”.