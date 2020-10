El estricto plan de entrenamiento de 21 días de Stefi Roitman que marcó un cambio rotundo en su cuerpo y manera de pensar

A días comprometerse con Ricky Montaner, Stefi Roitman pasa uno de sus mejores momentos y decidió compartir con sus seguidores y con Teleshow, algunos de sus secretos para sentirse bien. La actriz y su entrenadora, Romina Traetta, contaron detalles del plan de 21 días que llevan adelante cuyo objetivo no es (solo) cambiar el cuerpo, sino ir hacia una “filosofía de vida más saludable”.

A partir de noviembre, en sus cuentas de Instagram, mostrarán día a día ejercicios y tips hasta completar las tres semanas de lo que llamaron challenge. “Vamos a compartirlo para que la gente se una y es tanto para principiantes como para personas avanzadas, consiste en fomentar el cambio en la filosofía de vida”, explicó la instructora en musculación y también counselor, según Infobae.

Los entrenamientos serán en tiempo real: clases de entre 30 y 40 minutos que la gente podrá seguir donde “se pone play y no se corta”. “Es la vida misma, si a Tefi le duele algo paramos, nos reímos, charlamos... como una clase normal, pero filmada y se escuchan los micrófonos, si estamos agitadas, todo, es muy genuino”, contó y agregó que el espíritu del desafío filmado en diferentes lugares al aire libre es “transmitir que se puede, el autodesarrollo, la superación, la idea es fomentar el cambio en la filosofía de vida”.

“Es un plan para todas las edades y entrenamientos, para gente sedentaria y con sobrepeso o de alto rendimiento, porque para quienes no puedan hacer los ejercicios, muestro alternativas, porque trabajamos mucho con la motivación”, explicó Romina.

Las actividades serán variadas, por ejemplo: “El día uno, hacemos un tutorial de cómo hacer la clase y mostramos los ejercicios; el día dos, un cardio apenas más intenso; el día tres, full body; cuatro, libre pero con un comodín si te quedaste con ganas de algo; el cinco otra cosa, sábados caminata y domingo libre”.

¿Por qué 21 días? “Porque ese es el tiempo en que tarda uno en incorporar un hábito, son clases para motivar, incentivar y cambiar la cabeza, para ir hacia la filosofía de vida saludable”.

Como ni Romina ni Stefi son nutricionistas, no compartirán un plan de comidas, aunque sí algunos consejos para “equilibrar”: “En lugar de tomar una gaseosa, explicamos cómo hacer un agua détox con pepino y naranja, un jugo saludable, o si comiste una porción de pizza al otro día no comas harinas ni carbohidratos, te mostramos cómo compensar”.

Para la entrenadora es fundamental la “motivación”, por eso la importancia de combinar su rol de instructora de musculación con el de counselor: “Mi técnica fomenta el cambio interno reflejado en lo externo. No vamos a vender que una persona va a adelgazar ni a tener el abdomen plano, apuntamos a cambiar grasa por musculatura, incentivar que se puede y dejar el hábito y así sí se va a bajar de talle”.

En ese sentido, Stefi coincidió y compartió su experiencia: “Este entrenamiento me motivó. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar, estoy hace tiempo en Miami y que venga la profe me hizo sentir bien. Hay un cambio de adentro que se refleja afuera y eso es espectacular, porque con los días vas viendo los cambios y te vas sintiendo mejor”.

“Voy a continuar con este hábito, es un entrenamiento que si uno se compromete les aseguro que se van a sentir increíble. Es un cambio de vida, entrenar 21 días para después hacerlo siempre”, cerró al respecto la ex Simona que acaba de comprometerse en Miami con Ricky, el hijo de Ricardo Montaner.