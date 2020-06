El espectacular regalo que recibió Matilda Salazar

En esta cuarentena, Matilda Salazar ahora tiene una opción más para entretenerse en su casa. Su mamá le regaló un juego de plaza enorme que incluye dos hamacas, un tobogán y una mini casita, un complemento ideal para el jardín de la casa de Nordelta en la que las chicas pasan el aislamiento obligatorio.

"Ella feliz, disfrutando de su mini plaza en casa", escribió Luli junto a las fotos en las que mostró a "Matu" muy divertida en la hamaca de madera.

Matilda Salazar recibió un hermoso regalo de su mamá. gentileza

Como siempre, la nena estaba lookeada impecable en color rosa y con unas botitas adorables de gamuza. Según contó, Luli es muy cuidadosa con la ropa de su hija ya que le gusta verla prolijita en todo momento.

Luli pasa la cuarentena con sus padres, que le dan una gran ayuda con Matilda. "Me enteré unos días antes de que iban a tomar la medida (del aislamiento obligatorio) y me pude adelantar a quedarme con mis papás porque mi empleada tampoco se podía quedar y yo sola con mi hija me moría", contó en una entrevista tiempo atrás.

Juegos de plaza, el bello regalo que recibió Matilda Salazar. gentileza

Además, ahora que la mediática volvió a trabajar en televisión en Polémica en el bar, la niña se queda con los abuelos mientras ella no está.

En esa nota también contó que notaba cambios negativos en la conducta de su hija por la cuarentena. “Tiene caprichos que hace unos días, no tenía”, apuntó.