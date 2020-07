El escandaloso audio de Maradona contra sus hijas: “Córtenla con eso de que estoy borracho”

Se filtró un escandaloso y grosero audio que muestra una vez más la tensa relación entre Diego Maradona y sus hijas, Dalma y Gianinna, en medio de los cuestionamientos por el estado de salud del ex futbolista y el video donde se lo ve bailando de manera descuidada.

El audio, publicado por Clarín, cuenta con el testimonio del Diez, donde apunta directamente contra sus hijas, incluso detallando lo ocurrido en una fiesta de 15 años. “Corténla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con quince añitos a la casa. Esto la verdad me duele pero no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen”, dijo Diego.

Previamente, Dalma y Gianinna se despacharon, junto al abogado Fernando Burlando, contra el letrado Matías Morla y el médico Leopoldo Luque, como responsables del presente económico y la salud de Diego Maradona. Hace unos días, Gianinna Maradona reveló que su papá está atravesando una adicción al alcohol.

“Yo soy de la idea que para que una persona esté privada de su libertad no necesariamente tiene que estar en un sótano o encerrada con un candado. Hay otras formas de privar de su libertad a alguien. Cuando alguien no tiene la capacidad o posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de la libertad. Y dadas las circunstancias y los episodios que reiteradamente se han dado en la vida de los familiares de Diego Maradona, y en las notas que ha hecho el propio Diego que luego fueron ratificadas por él, sin existir una sola prueba que esas notas o manifestaciones se hayan expresado o dicho, hablan de que le están manejando y controlando su vida de una manera muy dispendiosa”, aseguró Burlando.