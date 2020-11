El escándalo continúa: Cinthia Fernández enfureció cuando supo que su ex le quiere sacar la obra social

No estaría en el mejor momento la relación entre Cinthia Fernández y el padre de sus hijas. Esta mañana, mientras la bailarina estaba en LAM, recibió un llamado de su abogado que le avisaba que Defederico quería dejar de pagar su cuota de la obra social.

“Él paga mi cuota además de la de las nenas como compensación de todo lo demás que no paga. Fue algo que se planteó con los abogados y él aceptó. Nadie le puso un arma en la cabeza pero ahora me quiere dejar a mi sin obra social”, explicó Cinthia, según Pronto.

“La realidad es que hace un tiempo me había dicho que quería ponernos en un plan familiar pero cuando se enteró lo que salía, me dijo que no lo hacía ni loco y ahora me entero esto... lo que me faltaba”, agregó.

Esta semana, Cinthia había contado que las cosas con Defederico estaban mal a raíz de la nueva relación que él había iniciado. “Está saliendo con la mamá de una amiguita de las nenas. El tema es que nadie habló con ellas, nadie les explicó lo obvio sino que encima me entero porque me dijo una de mis hijas que durmieron en la misma cama”, contó enfurecida.