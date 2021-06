El escalofriante relato de María Becerra cuando intentaron violarla en el colegio

María Becerra hoy brilla con luz propia gracias a un enorme trabajo de esfuerzo y su talento musical. Pero en una reciente entrevista, la cantante reveló que en su época escolar sufrió bullying y abuso, además de un terrible episodio, donde casi fue violada por cinco compañeros. A pesar de sus quejas en el colegio, poco hicieron la autoridades, que usualmente le aconsejaban que cambiara su forma de vestirse. Incluso una preceptora la ignoró cuando gritaba desde el baño.

Cuando Andy Kusnetzoff consultó en Podemos Hablar quienes de los presentes habían sufrido bullying, la cantante, de 21 años, inició un terrible relato del episodio que había vivido en 2012.

“Maldito el día en el que me anotaron, la verdad la pasé muy mal”, comenzó diciendo la cantante sobre el colegio técnico por el que había insistido a sus padres. María tenía un interés especial por la carpintería y por eso les pidió a sus progenitores que la enviaran al mismo colegio de su hermano, pero pronto se arrepintió de su decisión. “Éramos dos mujeres en todo el colegio. Había 400 varones”, dijo.

Para empezar, recordó que habían actitudes muy normalizadas en la época y entorno escolar. “Los compañeros te tocaban el cul*. Te manoseaba. Estaban todos pajeros. Yo me quejaba y me mandaban a la psicopedagoga. Las preceptoras me decían que usara ropa holgada y sacara el jean (que marcaba su contorno)”, explicó. También confesó que en aquella época surgió su obsesión por la ropa holgada: “Yo hoy no me pongo vestidos ni shorts ni de casualidad”.

El intento de violación

Becerra contó que sobre todo habían cinco compañeros que la tenían de punto: “Me hacían creer que era yo la culpable. Llegaba a mi casa con moretones, con el labio cortado, me pegaban feo. Mi mamá me preguntaba y yo decía que me había caído”. Resistió un año en ese establecimiento, hasta que finalmente se animó a contarle a su madre, luego del intento de violación que vivió en el baño de la institución.

“Cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre, uno se llamaba Ariel, me llevaron al baño. Me tenía uno de cada mano y las piernas, y empezaron a querer sacarme la ropa. Quisieron abusar de mí”, contó la joven, que hoy cuenta con cuatro de los cinco primeros puestos del Billboard Argentina Hot 100.

“Ahí pasó una preceptora, yo estaba gritando, y la nada misma”, denunció la artista, y añadió: “A mí me salvó que tocara el timbre sino no sé lo que pasaba. Ese colegio era lo peor”. Finalmente habló, y al día siguiente su madre “hizo el quilombo de su vida”, luego María salió del colegio.

También contó que cuando su fama comenzó a despegar, el famoso Ariel la contactó por Facebook. “Le dije si no se acordaba todo lo que él había hecho y le pregunté cómo me hablaba. En ese momento me quebré porque me trajo todos esos recuerdos, y lo mandé a la mierd*”, terminó su relato frente a los presentes y televidentes.