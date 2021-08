El enojo de Pampita al ser consultada por la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Luego de los intensos rumores de separación, hace una semana se confirmó el fin de la relación entre Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña, cuando el actor realizó un descargo en su cuenta de Instagram: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo”, se lee al comienzo del mensaje que escribió en un fondo negro.

El mensaje de Benjamín Vicuña confirmando que se separó de la China Suárez.

“Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera”, cerró su mensaje el chileno.

En medio de este contexto, la noticia salpicó a Carolina Pampita Ardohain, expareja de Vicuña con quien formó una familia al tener juntos a Blanca (fallecida en el 2012), Bautista, Beltrán y Benicio. La conductora de Pampita Online brindaba una tranquila entrevista con el ciclo “Los Ángeles de la Mañana”, cuando le consultaron qué pensaba de la ruptura entre el padre de sus hijos y la actriz, algo que a la modelo la hizo enojar.

“¿Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos? Porque a mí me sorprende que sigan preguntando cuando no tengo nada que ver”, respondió furiosa. “Y más cuando siempre les digo que no hablo de esos temas. Así que les pido por favor que dejen de preguntarme a mí porque no me corresponde”, declaró Carolina , firme en su postura.

“Lo que digo siempre que me preguntan es que no me pregunten más porque yo no hablo de otras personas”, continuó la modelo. “Ojalá en algún momento me dejen de preguntar cosas que no me conciernen. Siempre les contesto lo mismo y siguen insistiendo como si en algún momento fuera a cambiar de opinión y es algo que no va a pasar”, concluyó visiblemente molesta.