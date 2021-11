El emotivo mensaje de Carla Peterson por la muerte de Mariana Prommel

El fallecimiento de Mariana Prommel ha generado gran repercusión en el ambiente del espectáculo. Muchas figuras de la televisión han despedido a la actriz, que falleció el pasado viernes 12 de noviembre.

Entre los mensajes más sentidos y emotivos, llegó el de Carla Peterson, quien resultó ser una gran amiga para la actriz desde que compartieron escenario en diferentes obras.

“¡Ojalá esta vez pudiéramos quedarnos encerradas en el camarín y tragarnos la llave! Pero este viaje que te pegaste amiga ¡is not to return!”, empieza la publicación de Carla Peterson dedicada a Mariana Prommel.

Carla Peterson a Mariana Prommel.

La misma va acompañada de una fotografía de ambas en “¿Quién es Janet?”, la obra que protagonizaron en el 2005.

“Siempre fuiste una estrella, ¡bajaste a traernos alegría! Nos hiciste llorar de risa. Ahora estamos llorando porque nos quedamos sin la esperanza de volverte a ver y yo no te puedo abrazar amiga de mi alma. Cuando hicimos esa obra no podía creer que estaba al lado de semejante actriz. Aprendí mucho de vos, me reí tanto. Te llevo en mi corazón eternamente”, continuó la actriz expresando el dolor que le produce la pérdida de su amiga y colega.

Carla Peterson a Mariana Prommel.

“Que suerte tuve en esta vida. Te adoro eterna y enorme Mariana Prommel. Y si algo de esa foto mágica es real está acá conmigo, hasta quien te dice que con un poquito de suerte me rapten los marcianos!”, concluyó Carla Peterson, cómplice.

Además, la familia de Prommel realizó una sentida publicación en Instagram, donde Carla también aprovechó para expresar su amor y puso: “Amiga mía tan querida te voy a llevar en mi corazón para siempre! Fuimos hermanas y aprendí mucho de ella. Su risa su sabiduría su fuerza me va a acompañar siempre. Abrazo a tu familia a tu mamá y tu hermano ya enorme! Adiós amiga me voy a llorar un ratito”.

Carla Peterson a Mariana Prommel.

La despedida de Mariana Prommel

Desde que trascendió la noticia del fallecimiento de Mariana Prommel el pasado viernes, el ambiente artístico se manifestó en las redes, con recuerdos de la actriz y con dolor por su partida.

“Mariana querida los recuerdos y el amor de los que te conocimos te hacen eterna. Siempre acá”, escribió Elizabeth Negra Vernaci. “Mariana hermosa. LA GRAN PROMMEL. Te fuiste muy temprano che. Amiga eterna. Cómo se te va a extrañar. Me quedo con todo lo hermosamente vivido junto a vos. Cuanta tristeza. Descansa amiga”, puso Lola Berthet, a quien Mariana Prommel describió como una de sus “Salvadoras” cuando atravesó el cáncer.

Famosos que se despidieron de Mariana Prommel.

“Pura Alegría, Talento y Amor. Vuela alto Marianita. Amor para tu familia”, expresó Verónica Lozano. “Que tristeza… descansa en paz Mariana”, escribió Nicolás Scarpino.

“Lamento mucho la partida de Mariana Prommel - hace 20 años la vi brillar por primera vez en quien es Janet y jamás olvidaré su talento - te deseo que te esté esperando un paraíso”, le dedicó Dan Breitman. “Un placer haberte conocido”, dijo Patricio Viggiano junto a una foto con la actriz. “Cuídate Villanueva. Huevito querida. Una distinta”, dijo Guillermo Pfening, recordando a ¿Quién es Janet?

“Mi adorada MARIANA PROMMEL que vueles alto y luminoso. Q.E.P.D. Así voy a recordarte, trabajando juntos , siendo felices , riendo y vos siempre ACTUANDO que era tu magia. BESOS AL CIELO DONDE YA PERTENECES”, le dedicó José María Muscari, con quien trabajó en la obra Falladas.

Instagram de Mariana Prommel .

Dalma Maradona, que conoció a la Prommel cuando compartieron escena en La Casa de Bernarda Alba, expreso: “Que privilegio compartir el escenario con vos y todas las noches durante todas las funciones por todo el país. Estar abrazadas en el saludo final. Llena el cielo de flores, hermosa compañera y amiga. Yo te voy a recordar así, riendo y haciendo todo para hacernos reír. Te quiero Prommel. Hasta que nos volvamos a encontrar”.

“El recuerdo a una actriz que le brindó al público lo más noble: la sonrisa. Amiga de mis amigos la recuerdo del mismo modo que como productor … con alegría. Besos al cielo #marianaprommel QEPD”, manifestó Pablo Culell.