El duro momento económico que atravesó “Pacotillo” en pandemia: “Tuve que salir a vender guisos”

Gabriel Almirón tuvo gran éxito en la década del 80 con su personaje “Pacotillo”, con el que brilló en programas como “La peluquería de los Mateos”, y unos años después en “Videomatch” y “Polémica en el Bar”. El actor reapareció y habló sobre la difícil situación laboral y económica que tuvo que atravesar el año pasado a raíz de la pandemia.

“A mí me pasaron dos cosas, me quedé sin plata en un momento y tuve que inevitablemente reinventarme pero como uno no está preparado para la reinversión”, comenzó el artista en diálogo con Juan Etchegoyen de Mitre Live.

“Reinventarse es decidir qué vas a hacer con este presente que te niega a ser lo que sos, a mi una de las cosas que me gustan es la cocina y me puse un pequeño emprendimiento de elaboración de guisos que se llamó ´Solo Guisos´, todo lo que es la zona de Mataderos y Parque Avellaneda que es la zona donde vivo”, continuó Gabriel.

Además conto cómo fue el proceso para organizar el emprendimiento: “Me vi capacitado para hacer otras cosas de lo que es mi profesión. Yo me encargo de comprar las materias primas, las carnes. Atendía el teléfono para captar los pedidos y el delivery”, agregó.

“En un momento me sentí el hombre orquesta, hice todo”, luego destacó que era él solo en su proyecto y que no tenía empleados porque no podía costearles el sueldo. “Cada tanto venía algún hermano mío y me daba una mano, pero tampoco podía tener gente porque en el 2020 fue muy duro el tema de la pandemia, entonces era como muy difícil”, añadió.

“Encima en un momento se puso tan jodida la mano que decidí que mi mamá se venga a vivir conmigo y estuvo conmigo toda la pandemia. Ella tiene 86 años y me asusté mucho. Y fue como una doble responsabilidad para mí. No sólo me tenía que cuidar yo, sino que a mi mamá también”, cerró el artista.