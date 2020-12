El duro mensaje de Dalma Maradona a Matías Morla: “Tu condena es social”

Dalma Maradona usó sus redes sociales para enviarle un furioso mensaje a Matías Morla, el abogado Diego Maradona y una de las personas más cercanas en sus últimos años.

La respuesta de Dalma llegó después de que el representante legal de Diego se comunicara con su hermana Giannina para reclamarle por no haber podido despedirse de su “mejor amigo”.

“Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenes alguna duda me la preguntas a mí cara a cara”, escribió la hija del Diez en sus historias de Instagram.

“Ojalá que haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social. Y como me enteré que no te puedo arrobar se que te vas a enterar igual Matías Morla”, continuó la joven.

Minutos después del primer posteo, Dalma volvió a usar esa red para mandar un último mensaje.

“A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá”, lanzó la joven y por último se refirió a las palabras que le dedicaron al abogado los fanáticos del 10 el día del velorio.

“Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba `asesino` . Te ahorré el disgusto”, cerró.