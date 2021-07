El duro audio en el que Chano le pidió ayuda a Pía Shaw para que su familia no lo interne en un psiquiátrico

Chano Moreno Charpentier está internado en terapia intensiva luego de haber recibido un disparo que le propinó un policía en medio de una crisis del artista bajo los efectos de la marihuana y cocaína. Mucho se habló sobre lo que ocurrió con el músico en su casa y Pía Shaw mostró un audio que el artista le envió el viernes preocupado por su imagen en los medios y por lo que diría su familia.

El cantante le pidió desesperadamente a la periodista de espectáculos que lo ayudara a desmentir una noticia que hablaba sobre su “preocupante” estado de salud. Esto ocurrió el viernes y Pía compartió el mensaje de voz este martes de Los Ángeles de la Mañana y dio detalles de su charla con Chano, previo al episodio que lo dejó en grave estado de salud.

La panelista se comunicó con Chano para confirmar o descartar una nota que circulaba sobre él y el artista se alteró por una publicación en redes de la revista Gente, la que titularon: “Incertidumbre por el estado de salud de Chano Charpentier”.

Chano web

Al leer esto, Chano le grabó un audio a la angelita para pedirle que desmienta esta información. “Pía me podés arreglar esta p... No estoy para que me pasen estas cosas. Dale. Después yo te doy una nota donde quieras”, dijo el cantante.

Y se mostró enojado con la situación: “¿Qué querés? ¿Que esté llamando la atención ahí, en los programas pelot...dos? A mí me molesta este tipo de prensa, me lastima. No soy una minita del Bailando, Pía”.

“Me provoca un daño familiar, un quilombo. Ayudame a sacar esta m... Decí que estoy bien, que hablo con vos, esto es una mierd... No salgo a aclarar por Twitter porque no tengo, por varias razones”, cerró el mensaje de voz del ex líder de Tan Biónica.