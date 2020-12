El drama del humorista Fredy Villarreal: “Hoy estoy en silla de ruedas”

Casi siempre se habla de los famosos y sus vidas de privilegios, sin problemas de ninguna clase, pero esto no es tan así, como el caso de un exhumorista de Marcelo Tinelli que compartió el drama personal que vive por culpa del coronavirus. Se trata de Fredy Villarreal, que se destacó junto al conductor en la etapa más brillante de “ShowMatch”. Contó lo mal que la pasó al ser internado por Covid-19 y las secuelas permanentes que le dejó la terrible enfermedad en su cuerpo.

El hombre que creó innumerables clásicos para el dueño de “Laflia” (incluyendo al encantador “Figureti”) estuvo en el programa “Nosotros a la mañana” y fue contundente con sus declaraciones: “El COVID te lleva puesto. Yo tenía un 50% de probabilidades de salir con vida. Me lo dijeron al final, porque tenía una neumonía bilateral”, remarcó el humorista que se consagró junto al animador más famoso de Argentina.

Fredy Villarreal (Web)

Así, Villarreal remarcó que muchos famosos lo llamaron, incluyendo su exjefe, pero él no se enteró hasta mucho más tarde porque estuvo “11 días seguidos con 40 grados de fiebre”.

Por su parte, Fredy le agradeció “a Marcelo y a todos los que se preocuparon” y agregó: “Me quedaron secuelas en el pulmón. Mi médico me advirtió que tenía que estar tres meses sin hacer nada”.

El humorista favorito del creador de “ShowMatch” entonces confesó: “Pero no aguanté y fui a jugar un partido de fútbol. No daba más. Terminó el partido y me puse a llorar”. Freddy cerró confesando que su capacidad pulmonar ahora es limitadísima:

Lo llamé al médico para decirle: ‘Disculpame, jugué un partido y hoy estoy en silla de ruedas, pero me la banco’.