El drama de uno de los protagonistas de “El Marginal”: “Un año condenado por esta mierd…”

El mundo artístico es una de las actividades más golpeadas por la pandemia de coronavirus y varios son los actores que no están pasando un buen momento. Sin una pronta salida a la vista para el teatro o las ficciones, uno de ellos es Claudio Rissi, quien en septiembre del año pasado, cuando terminaron las grabaciones de “El Marginal”, quedó sin trabajo, por lo que está pasando “una situación económica bastante espantosa”.

Pasando la pandemia junto a su novia y su hijo en Chaco, uno de los focos de contagio en el país, el artista lamentó que va “a pasar un año sin trabajar, y no por elección, condenado por esta mierda; si no, ya estaría trabajando”.

En diálogo con “Vale Doble”, por Radio Rivadavia, reconoció que no es el único en el rubro que tiene esta realidad: “Sé de muchísimos compañeros que no tienen para morfar, para pagar los gastos mínimos e indispensables. Yo tampoco tengo un respaldo, no es que gané fortuna. Por ahora puedo zafar más o menos, arañando, raspando un poco de la olla. Tengo la fortuna de que a los 61 años me pude comprar mi primer departamento, que lo estoy pagando, pero bueno, tengo dónde tirar los huesos. Pero mucha gente está pagando alquileres exorbitantes”.

Los hermanos Broges en la serie. Nicolás Furtado y Claudio Rissi en la vida real.

“Hacer teatro es un despropósito porque es una inversión muy grande. Cuesta mucha guita mantener un teatro abierto, y con un cuarto de la capacidad (ocupada por el público), es una pérdida para el empresario y para la compañía o el productor. Así que los actores tampoco ganaríamos un mango”, dijo sobre este año que “desgraciadamente” ya está perdido.

La pandemia frustró varios proyectos para Rissi: primero la continuidad de la serie de Underground, que “la idea es hacer las temporadas 4 y 5, pero el problema es cuándo”. Y después el estreno de “Entre hombres”, una serie que protagonizó y suspendió hasta nuevo aviso su estreno que estaba previsto para abril: “Ni siquiera pude verla, no sé lo que filmamos”.

"El Marginal" tendrá una cuarta y quinta temporada.

Pese al desalentador panorama que se vislumbra para su rubro, el actor mostró su apoyo a las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández: “En este momento no flexibilizaría absolutamente nada, nada en absoluto. Creo que el Presidente no puede hacer lo que realmente le gustaría porque encontró un país quebrado. Cuando tenés problemas económicos tan graves y no podés tener un sistema de salud realmente desarrollado, no te queda otra que quedarte en tu casa. Es la mejor manera de parar este virus de mierda. La conducción está tratando de poner a salvo a la sociedad de la mejor manera posible”.

“En otros países veo astronautas que van a ver el seguimiento del virus: quién se contagió, por qué se contagió, con quién estuvo, cuándo estuvo. Y acá, tenés que ir a pelearle a esta mierda con un tenedor. Pero bueno, es nuestra realidad”.