El drama de Michael Douglas: tiene problemas de memoria y habló sobre su consumo de marihuana

Michael Douglas , el actor de 76 años ganador de un Emmy y un Oscar , habló con la revista AARP sobre su infancia, su trayectoria en Hollywood, la pandemia por coronavirus y algunos problemas de salud que lo aquejan desde hace algún tiempo.

“Mi memoria a largo plazo está bien, pero mi memoria a corto plazo no. Solía culpar a la marihuana por eso. Pero tengo algunos amigos que llevan fumando tanto tiempo como yo y tienen una memoria fabulosa, así que no creo que ese sea el problema”, se cuestionó el esposo de la actriz Catherine Zeta-Jones, con la que vive junto a sus dos hijos, Dylan y Carys, en Nueva York.

La familia Douglas. Foto: Gentileza

El también productor de cine estadounidense está encantado de volver a trabajar en “El método Kominsky”, de Netflix, para perfeccionar esas habilidades una vez más. En “El método Kominsky” interpreta a un profesor de actuación que ya ha dejado atrás su mejor momento y que se enfrenta a la interrogante de qué es lo que realmente importa en la vida a largo plazo; asuntos que Douglas, sobreviviente de cáncer, ha diseccionado completamente al darle la bienvenida a su segundo nieto, prepararse para un nido vacío cuando se muden sus hijos y, tras vacunarse contra el coronavirus, abandonar el sofá.

“El trabajo te mantiene en marcha, te mantiene alerta”, admitió. “Por supuesto, estos días miro alrededor del set, como si fuera la persona más vieja aquí, hombre. ¿A dónde se fue el tiempo? Pero me encanta todo el proceso. No estamos haciendo cirugía cerebral; somos el mundo del espectáculo. Un límite que establezco es ‘No a--holes’. No trabajo con imbéciles. No tengo tiempo para eso”.

Douglas dijo que también quiere dar siempre un ejemplo en el set y ser conocido por su ética de trabajo. Y espera que su familia, sus compañeros de trabajo y sus amigos lo recuerden por ser cortés y amable. “Son rasgos que hay que trabajar y ensayar”, dijo.

“Con la madurez, no te sientes necesariamente muy diferente de lo que sentías cuando eras más joven”, indicó. “Simplemente busco la alegría de un buen momento”. Y añadió: “Especialmente la compasión: siento cierta responsabilidad de comportarme como alguien que ha sido bendecido y afortunado por el simple hecho de haber nacido como hombre blanco. Y también de enseñarles a ser buenos ciudadanos del planeta. Soy consciente de que estamos todos juntos en esto”.

La relación con sus hijos

Michael ha hablado con franqueza sobre el consumo de marihuana en el pasado, especialmente en los primeros días de su amistad con Danny DeVito. Lo contó a Cigar Aficionado: “Los dos éramos marihuaneros en 1967, así que nos fumamos un porro y ese fue el comienzo de una larga, larga amistad”.

El hijo del actor, Cameron, fruto de su relación con Diandra Luker, afirmó anteriormente que repartía los cigarrillos de marihuana de su padre entre los invitados a las fiestas de los famosos. En sus memorias, Long Way Home, lo contó: “Incluso cuando era un niño muy pequeño, recuerdo que me pasaba porros de un lado a otro.

Michael junto a su hijo Cameron, fruto de su relación con Diandra Luker. Foto: Gentileza

En el mismo libro, también habló de su batalla contra la adicción a las drogas. Cameron, de 42 años, se declaró culpable de posesión de heroína y conspiración para distribuir drogas en 2010. Tras superar su adicción, publicó sus memorias de 2016 en un intento de ayudar a otros.

Michael admitió que fue “duro” alejarse de su hijo durante su adicción a las drogas para proteger a su familia. “Esa experiencia con Cameron no se la deseo a nadie”, admitió.

El hijo mayor del actor ya había dado crédito a Catherine por ayudarles a él y a Michael a reparar su relación. Escribió: “Fue Catherine quien le empujó a extender su amor paternal hacia mí”.

Cuando le preguntaron “¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ser padre?”, Michael Douglas respondió: “El esfuerzo que supone. Hay que aprender a tener paciencia. Los actores tendemos a ser un poco narcisistas. Ahora soy el orgulloso abuelo de dos nietos (Lua, de 3 años, y Ryder, de 3 meses), de mi hijo mayor, Cameron. Me hace reír cuando lo veo con sus hijos. Él y yo tuvimos nuestros problemas cuando él estaba creciendo, y es como ‘ohhhh, ahora ves lo que es ser padre’”.