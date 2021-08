El doloroso recuerdo de Malena Guinzburg sobre su internación en una clínica para adelgazar

Siempre divertida y vigente en las redes sociales, Malena Guinzburg (41) se convirtió en una de las referentes del humor, pero siempre recordó sus comienzos en el teatro.

Parte de una de las obras en cartel, “Las Chicas de la Culpa”, la mediática participa de varios programas televisivos promocionando su obra.

Ironizando sobre algunos aspectos de la vida, como los romances, la soledad y la autoestima, es conocida la lucha de Malena contra los kilos de más que marcaron varios años de su vida.

Invitada al programa de América “Es por ahí”, la actriz habló con Guillermo Andino y Soledad Fandiño y relató un duro tratamiento médico que debió pasar cuando tenía apenas 12 años de edad.

“Mi primera dieta la hice a los 6 años”, comenzó diciendo Malena y agregó: “A los 12 años, cuando pasaba de la primaria al secundario, me internaron en la clínica de Cormillot. Ya desde muy chiquita y más allá de lo estético, fue por un tema de salud”, relató la humorista.

“Fue una internación como pupila de Cormillot. Yo hoy lo recuerdo como algo raro. Yo era muy chiquita y ahí no comía nada, hacíamos gimnasia… Fueron 15 días, pero como a los 10 días me enfermé con una gripe que no daba más y me tuvieron que sacar”, recordó la hija de Jorge Guinzburg en América.

“Todas las mañanas te hacían hacer un análisis de orina para ver cómo venías. Eso habla muy bien de la clínica porque te controlaban médicamente cómo estabas, pero había tráfico de orina”, recordó divertida la invitada.

“Yo era una bolud… No lo hacía, pero podría haber vendido mi orina. Si vos te había escondido comida se sabía en el pis. Era como un antidoping”, finalizó Malena desdramatizando el relato.