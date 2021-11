El doble de Messi apareció en “Bienvenidos a bordo” y dejó desconcertado a Guido Kaczka

“La puerta de los parecidos” causa furor cada tarde en “Bienvenidos a bordo” (El Trece), a tal punto de dejar shockeado al propio conductor Guido Kaczka. Esta vez, un joven similar en aspecto físico a Lionel Messi se atrevió a aparecer en el programa y generó sorpresa entre los televidentes.

“Cuando hay algo que me da como cariño, yo me muerdo la mandíbula. Me pasa con mis hijos y con mi perro”, anticipó Guido sobre el participante que estaba por cruzar la puerta en el estudio.

Entonces, el imitador del futbolista del PSG hizo su aparición y todos quedaron impactados por su apariencia. “¡Mirá! Salvo que le esté pifiando. ¿Vos sos Messi?”, le preguntó Guido. “Yo soy Messi”, le respondió el invitado, quien comenzó a realizar los gestos del astro del fútbol.

Guido estaba bastante alegre por el imitador: “¡No, miralo a Lionel Messi! ¡Mirá cómo se agarra el pelito! ¡Por favor, ¡qué tipo este! ¡Mirá que es ídolo como jugador, pero como jugador es más ídolo! Lo que le gusta, lo que hace, como actúa”.

El doble de Lionel Messi apareció en "Bienvenidos a bordo" - El Trece

“Es igual, miralo a Messi. Se está riendo y está contento, qué bárbaro. Además la onda de él también, tiene ese pequeño brillito en los ojos que tiene Messi. Mirá, ahí la vio a Antonela y a los chicos. Le gusta la familia, juega con los hijos... Yo a veces también juego, pero ellos me miran de otro modo”, agregó el conductor de “Bienvenidos a bordo”.

L-Gante y la China Suárez, los otros dobles que impactaron a Guido Kaczka

Días atrás, dos imitadores del cantante de cumbia L-Gante y de la actriz La China Suárez aparecieron en “La puerta de los parecidos”, generando reacciones a favor y en contra. Algunos televidentes los vieron idénticos a los famosos, pero muchos otros notaron que era casi paródico el asunto.

¿Se parece a la China Suárez? La participante de "Bienvenidos a bordo" que se hizo viral

“Tengo un aire, supuestamente, a la China Suárez”, dijo la chica que estuvo hace poco en el programa de El Trece.

El joven parecido a L-Gante que llegó a "Bienvenidos a bordo"

En tanto, el imitador del cantante de cumbia y trap repitió algunas de las frases icónicas de L-Gante, la ropa y hasta un tatuaje. “Este tatuaje, ¿es el mismo?”, consultó Guido Kaczka, a lo que el muchacho contestó: “Este le pedí permiso a Elian para hacérmelo”.