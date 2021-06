El divertido sketch de Moria Casán poniéndole los puntos a la protagonista de “Orange Is the New Black”

“Orange Is the New Black” se convirtió en un éxito desde su estreno en 2013 e incluso a pesar de que la serie terminó hace dos años, muchos continúa viéndola. La historia de una joven rica que llega a la cárcel a causa de un crimen por evasión de impuesto y comienza a relacionarse con sus colegas de prisión, encantó al público. Pero, como sucede muchas veces, la protegonista casi terminó siendo más soportada que amada y muchos se fueron cansando de las actitudes que Piper Chapman (interpretada por Taylor Schilling) tenía con el paso de las temporadas.

Parece que entre las asiduas fans, estaba la mismísima Moria Casán, que se decidió hacer un sketch para finalmente dejar en su lugar a Piper y contestarle como la diva que es. En el vidoe que interpretó para las redes y publicó hace dos días, se puede ver a la ex vedette en su traje naranja de reclusa, recibiendo una llamada de la protagonista.

A pesar de que todo empieza bien, La One invita a su colega a superar las situaciones que la vida le presenta. “¿Así que ya no estas enojada conmigo?”, le pregunta. Pero exasperada Moria le contesta: “Dejate de joder Piper con esta historia. Vos sabes que yo detesto esas cosas del pasado. Todo lo pasado pisado”, dijo bien a lo argentino.

“Sos muy vueltera. Sos calecitera, si querés reír, reí y si querés llorar, llorá”, le dice bien de frente, a su estilo. Pero finalmente, la diva termina con una frase lapidaria cuando Piper le corta: “Me cortó, y llorando. No le creo nada. Esta llora mucho pero ahí dentro tiene un harem”. Brutal.

A full con la actuación

Fuera de los programas de televisión, Moria lo da todo en su Instagram. Recientemente también publicó un confuso video en donde se muestra en medio de la producción de “Fobia”, que al parecer es una propuesta de cine que llegará dentro de poco.

La diva incluso hizo un juego de palabras para promocionar de la manera más divertida un producto de papel, de la marca Newpel. “¿Que papel actuás? El de @newpelargentina el que mejor me va !!!”, y terminó con uno de sus hashtag clásicos “#ALTO GLAMOUR”.