El Dipy:“el político cuando habla miente, cuando está en el poder roba y cuando empezás a confiar en él, te traiciona”

Nuevamente David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy volvió a realizar declaraciones y plasmar su punto de vista político esta vez en el programa que conduce Mariano Iúdica, Polémica en el Bar.

El cantante, acostumbrado a manifestar su descontento con el actual gobierno en diferentes canales de televisión, esta vez declaró: “El político cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando está en el poder roba, cuando no está en el poder destruye y cuando empezás a confiar en él, te traiciona”.

“Yo jamás voy a dejar de hablar o decir lo que pienso de alguien. Soy una persona común y corriente que tengo que pagar el alquiler, pero no estoy trabajando por el tema de la pandemia”, comenzó diciendo la ex pareja de Mariana Diarco. Y rápidamente apuntó contra los políticos por la situación que atraviesa el país:

“Cuando vos ves en la televisión que te están mintiendo en la cara llega un momento que decís ‘para loco, que me la pongas está bien, pero no toda’. Es como que todo el tiempo no sabés en quien creer”.

“A mi no me importa donde esté, yo digo lo que pienso de verdad y no me me voy a callar a los 42 años”, dijo El Dipy. “Mucha personas dicen que vos deberías apoyar a este Gobierno”, le hizo saber en el debate Horacio Cabak. “¿Por qué? Porque soy pobre. A mi el otro día me pasó que me dijeron vos te olvidaste del barrio. Del barrio no me olvidé nunca, lo tengo en el corazón, pero yo quise progresar”, señaló el cantante de cumbia.

Sin embargo, un inesperado momento surgió cuando El Dipy estaba realizando estas declaraciones. Es que el conductor del programa, Mariano Iúdica, lo frenó en seco y le explicó en 60 segundos que todo lo que el cantante pregona, no es más que la esencia del mismísimo Justicialismo.

Ante un apabullado Dipy, que extrañamente, quizás por no tener pensado ningún argumento para la ocasión, debió conceder la razón a Iúdica sin oponer resistencia ideológica, el conductor narró en primera persona su historia familiar.

Las redes sociales se encargaron de viralizar el recorte del fragmento del programa, y muchos, admitieron esta vez coincidir un 100% con Iúdica y su resumida y concreta explicación.

