El Dipy quiere ser presidente porque asegura que sabe cómo salvar a Argentina

El Dipy sorprendió por estos días a los telespectadores por un gira que realizó en los medios de comunicación manifestando abiertamente su deseo de dedicarse a la política y alcanzar la presidencia de la Nación.

Convencido de que tiene la fórmula para terminar con la crisis reinante en el país, el cantante de cumbia comenzó la polémica con el cruce que protagonizó en Twitter con Pablo Echarri y, por ese motivo el ex de Mariana Diarco llegó hasta la mesa de Juana Viale.

Más osado que nunca el cantante ahora se animó a confirmar que tiene la fórmula para sacar adelante al país en el caso de convertirse en presidente de la Nación y la compartió con sus seguidores de Twitter.

“Estamos mal. Estamos acostumbrados a que lo lógico, no lo sea y que lo ilógico pase siempre”, aseguró El Dipy en su posteo.

Luego en varios tuits el músico detalló cuáles serían sus medidas. “Un amigo me preguntó en joda, qué haría si fuera presidente”, escribió. Luego, armó un hilo muy largo y explicó:"1) Ministro que no trabaje para la gente, a la calle; 2) Gente que curra en mi mandato, en cana sin escalas; 3) Intervengo todos los municipios, encuentro un choreo, todos en cana y nunca más un cargo político", escribió.

Luego agregó: “4) Corto todo tipo de impuestos que usaron los políticos para robar; 5) Los que tengan causas o estuvieron en algo turbio, no pueden presentarse a ningún cargo; 6) Que revisen todas mis cuentas, prontuario y si tengo algo mínimo, que me destituyan; 7) Si la oposición de mi partido tiene buenas ideas que le sirvan a la gente, serán bienvenidos a ponerlas en marcha”. “Ministro que no trabaje para la gente, a la calle”, sentenció el cantante.

El músico quiere ser presidente

Luego el Dipy comentó que terminó su conversación y dijo: “Mi amigo se quedó en silencio y me dijo ‘dejar de chupar, pelotudo, agradecé que de pedo sabés hablar’. Hace una semana que no le hablo. Qué loco que cosas tan lógicas como esto que escribí, sean tan lejanas y hasta repudiadas por mucha gente. Estamos mal. Estamos acostumbrados a que lo lógico, no lo sea y que lo ilógico pase siempre, cada vez más”.

Con la exposición del cantante en las redes varios usuarios reaccionaron y se pusieron en contra del cantante acusándolo de “vivir en una fantasía”.