El Dipy habló sobre el “toque“ que lo salvó el accidente del Top Race y las falsas noticias sobre el accidente

El Top Race Junior, carrera realizada en el autódromo de Paraná, tuvo un violento desenlace cuando varios pilotos protagonizaron un accidente que incluso dejó a uno de ellos hospitalizado, por precaución. El Dipy, cantante de profesión y conocido por sus dichos sobre política, quedó involucrado al ser considerado como responsable de la colisión, al menos por los organizadores de la carrera. Según parece, el “toque” del auto del cantante habría sido el origen de que los autos de Carlos Guttlein, Héctor Mercado y Alexis May chocaran con tanta violencia.

Sus primeras palabras fueron dadas a Teleshow: “Estoy perfecto. El accidente se provoca porque se cierra el muchacho y choca conmigo y sale. No es mi auto el que vuelca. A mí no me pasó nada. Los demás que venían atrás lo llevaron puesto”. Y terminó diciendo: “No me asusté, no me enteré del accidente. No tengo nada, el auto está sano y no me pasó nada, lo que pasa es que ese toque generó el accidente”.

Pero luego, el cantante se dio el tiempo de explicar a través de sus redes las dudas de sus fans: “Para los que están diciendo que estoy internado y que me lastimé, y muestran un auto que ni siquiera es el mío el que está volcado, nada, no crean esas pelotudeces, acá estoy, estoy bien, en mi casa, en Buenos Aires”, fueron sus primeras palabras después de saludar.

El Dipy explicando todo sobre la carrera.

El accidente en el Top Race Junior

El relato del “toque”: “Les voy a contar lo que fue la maniobra, largamos, el de adelante se queda un poco, entonces yo me abro, lo paso por adentro, y el otro, con el que tuvimos el toque también se abre por afuera. El problema es que cuando él baja, no para nunca de bajar. Yo levanto el pie del acelerador dos veces, pero también venían los de atrás, los de atrás también vienen rápido, no es que vienen despacito, si yo llegaba a tocar el freno en ese momento nos golpeábamos todos, iba a ser un desastre peor del que fue. Trato de levantar todo lo que puedo pero atrás vienen rápido, entonces se provoca el toque”.

“El comisario deportivo me cuenta que me excluye por el toque y también por la consecuencia de lo que fue. No me dieron ningún tipo de fecha, ningún tipo de sanción y no me llamaron a declarar nunca porque se ve claramente lo que fue la maniobra”, explicó sobre las consecuencias del accidente. Y mencionando a esos “pilotos del tecleado” que tanto recriminaban dijo que “tienen que saber que somos 22 personas que vamos a más de 200 km/h y todos queremos ganar, pero nadie quiere que pase esto”.

Finalmente, hasta compartió por Twitter un video de la cámara de su auto y mostró que se había comunicado con l ahija del piloto con quien tuvo el toque.

El video de la cámara de su auto.