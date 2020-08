El Dipy estuvo en La Noche de Mirtha y lanzó una categórica frase: “El que te da plata te hace pobre”

Tras su cruce mediático con Pablo Echarri y algunas declaraciones sobre su pensamiento político, el músico conocido como ‘El Dipy’ volvió a ser tendencia en medios de comunicación y redes sociales luego de su paso por La Noche de Mirtha.

El artista estuvo en el living de la diva este sábado por la noche y fue categórico en algunas definiciones respecto a las medidas oficiales y la situación de las personas más necesitadas. En ese contexto aseguró que “El que te da plata te hace pobre” .

“Nadie está pensando en la gente. Esto lo dije una vez y tuve muchos problemas, pero el que te da plata te hace pobre, porque vivís dependiendo de él. Entonces, ¿qué hacés? Llega un momento en el que tenés esa platita y te relajás para poder sobrevivir. ¿Cómo puede pasar eso en uno de los países más ricos en recursos del mundo? No podemos sobrevivir acá” , señaló El Dipy.

“Estamos esperando que empiecen a discutir cosas por nosotros, a ver qué vamos a hacer nosotros. Juntos Por el Cambio se pelea porque Cristina es una delincuente, que Lázaro esto o lo otro… Los de acá dicen que Macri se fue, que se robó todo, que los Panamá Papers, que esto, que lo otro… Y en el medio nosotros estamos esperando a que se terminen de tirar piedras entre ellos y nos solucionen un poco las cosas” , remarcó.

“Nadie se está preocupando por la gente. Todos están tratando de salvarse, por eso siempre digo que la gente honesta no llega a la política. Veo que se están peleando por una reforma judicial, veo que el Presidente, después de la marcha dijo que no se van a dejar amedrentar, pero después vuelven con la reforma judicial y te das cuenta de que no les importamos” , confesó.

Luego el artista hizo referencia a la oferta electoral y las preferencias de los argentinos a la hora de emitir su voto ya que, según aseguró, se elige “al que robe menos”. “Nunca vamos a saber quién es el que roba menos, pero siempre vamos por ese. Después, cuando pasan las cosas malas, le echás la culpa. ¡Y la culpa es nuestra! ¿Cómo vamos a votar en un país al que creés que va a robar menos? Si no es por adoctrinamiento, porque te dan algo, el común de la gente siempre vota al mejor de los peores, nunca al que realmente querés, a menos que tengas algún lado político”.