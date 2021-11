El Dipy busca un partido para lanzarse como político lejos del kirchnerismo: “Quiero sacar a estos chorros”

Una vez más, el Dipy se volcó a sus redes sociales para manifestar sus ganas de lanzarse como político, pero lejos del kirchnerismo y con el firme propósito de “sacar a estos chorros” del Gobierno. El cantante de cumbia se mostró molesto por el asesinato del kiosquero de La Matanza, lugar de donde él es oriundo.

El Dipy grabó un video que compartió en sus historias de Instagram en el que se sinceró sobre sus ganas de incursionar en la política. El artista busca colaborar con algún partido que le haga oposición al oficialismo.

“Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero bueno. Pero estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza”, comenzó su relato.

“A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a estos chorros”, sostuvo el intérprete que vive en La Matanza.

“¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve”, continuó enojado con la situación.

Además, se refirió a la muerte de Roberto Sabo, el kiosquero de 48 años que fue brutalmente asesinado por un delincuente que intentó robarle en su negocio. El hecho ocurrió en Ramos Mejía y este lunes hubo una marcha masiva para pedir justicia y mayor seguridad.

“Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria”, cerró El Dipy.