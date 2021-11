El dilema de Paulina Cocina como presidenta de mesa en las elecciones

La famosa instagrammer y youtuber Paulina Cocina fue presidenta de mesa en las elecciones legislativas de este domingo y compartió su experiencia a través de las redes sociales.

En sus historias de Instagram, Paulina dio a conocer la vianda electoral que le dieron para pasar el día, pero con lo que se mostró realmente contenta fue con unos sanguchitos de jamón y queso que una votante acercó a su mesa. “Una señora nos dijo: ‘les traje el catering en nombre de la democracia’”, contó. Y exclamó: “Es lo mejor que me pasó en el día. Señora, postúlese porque la voto”.

“Estoy alucinada porque es un detallito. Podría haber traído unas galletitas, un budincito. Pero no, la señora es sensible y aparte te da de comer bien. Eso es lo que necesitamos los argentinos”, continuó Paulina encantada por el gesto de la mujer.

Sin embargo, con el correr de las horas se enfrentó a un gran dilema: seguir comiendo sanguchitos o no. “Ponele que eran 20, quedan 6, 8 me los debo haber comido yo. No me da para agarrar otro pero tengo unas ganas”, confesó a sus seguidores.

El otro gran gesto del que fue testigo Paulina fue de unos nenes que le llevaron a ella y a sus compañeros una caja repleta de cosas dulces. “A la mañana vinimos a votar con mi abuela y vimos que estaba Paulina cumpliendo con su deber democrático, así que les trajimos golosinas a todos”, le dijo seriamente el pequeño.

Parece que el deber democrático le dio mucha hambre a la creadora de contenido, porque se comió 5 monedas de chocolate y...¡siguió con los sanguchitos de la señora!

Paulina Cocina se mostró arrepentida

Además de comer durante toda la jornada electoral, en un momento Paulina se mostró algo arrepentida de su rol como presidenta de mesa.

“Yo pensando por qué atendí al cartero que traía la citación”, bromeó en sus historias de Instagram con cara de cansada. “Chicos, yo en un rato me tengo que ir, tengo cosas que hacer”, continuó, a la vez que pidió a los electores que no fueran a votar todos a último momento.