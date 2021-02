El destape hot de Matilda Blanco, la jefa de taller de Corte y Confección Famosos

A pesar de que sus afiladas palabras cortan más que las tijeras de los participantes , parece que Matilda Blanco solo tiene buena onda y energías a través de sus redes sociales. O al menso eso escribió como mensaje para justificar una foto en donde nada queda para la imaginación de sus seguidores.

Ella es conocida por ser la jefa de taller de Corte y Confección Famosos , el programa de El Trece que este año ha recibido su versión con personalidades de la farándula. A pesar de que el éxito de la serie viene flaqueando bastante, los televidentes tendrán de que hablar con la foto que Blanco decidió subir a su Instagram.

De espaldas y con una tanga de encaje, la asesora de imagen declara su momento preferido del día. “¡Mi hora preferida! Toda la energía”, y aunque no se le ve nada, su topless se lleva todo el protagonismo. El atardecer es la hora elegida, pero para la noche la publicación ya había estallado de likes y miles de halagos para la estilista.

El atardecer de Matilda Blanco.

El por qué de la foto de Matilda

“Estábamos pasando una tarde con mis amigos: Nico Di Raimondo, Sole Rubio y Paulita Petrini, una maquilladora. Entonces me dijeron: ‘Ponete así que te sacamos una foto’. ¡Y me la hicieron! Así que ahí está la foto que quedó como recuerdo de una linda reunión”, declaró Blanco cuando habló con Teleshow.

“Yo estoy en plan de jefa de taller todos los días y tenía muchas de estar al aire libre. Así que, en medio de los drinks en la pileta, hicimos esa foto. ¡Mirá que soy tímida! Pero me pareció linda y la subí. ¿Qué les parece?”, explicó sobre la dualidad dentro y fuera de la pantalla.

Muchos de los usuarios de Instagram halagaron su esbelta silueta y la estilista confesó que todo se debe a su estilo de vida: “Soy vegetariana y soy muy ordenada con la comida. Durante la pandemia, no salí a correr pero hice mucha gimnasia en casa. Y, ahora, entre una grabación y otra, estoy tratando de retomar mi rutina de actividad física”.

Al final, hasta se animó a un consejo de moda para las mujeres del siglo XXI: “Mi consejo es que no se abandonen. Y me parece que es momento de que todas miren un poco el guardarropas y vean qué les sirve y qué no. Que se prueben y que entiendan que pueden hacer un cambio. Hay muchas que tienen ropa arrumbada que nunca se ponen y que no van a usar en su vida. Bueno, ahora hay mucha gente que la necesita, así que la pueden donar. Por el bien de la moda y por el bien de los demás, que empiecen a desprenderse de todo eso”