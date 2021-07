El desopilante momento que vivió Jey Mammon junto a sus gatos

El humorista Jey Mammon disfruta de un éxito total en la pantalla chica. Los Mammones es emitido diariamente por América TV y cuenta con una gran audiencia. Pero esta vez, sus mascotas son las protagonistas de la historia.

En su historia de Instagram, Jey compartió una serie de videos donde vemos a García y López, sus gatos, copando el sillón y como suele hacer el actor la divertida secuencia lo muestra conversando con los felinos y demostrando que los trata como parte de su familia.

En la primera filmación, escuchamos a Mammon diciendo: “Entonces ustedes se van a quedar al lado mío, ese es el plan. ¿Puedo ver tele?”, en las imágenes vemos a los dos gatos acostados sobre los controles remotos de la televisión del humorista y sin ninguna intención de moverse.

Los gatos de Jey Mammon "coparon" el sillón del humorista Instagram

Pero esto no queda acá, acto seguido, el conductor continúa con su charla matinal: “Solo me levanté a hacer mate, ya vuelvo, está bien?, ¿y el otro?, ya vuelvo García…”, y García, el gato blanco con unas manchitas oscuras queda mirando a Jey como reclamando que su lugar en el sillón no piensa compartirlo.