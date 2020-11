El desnudo de Nico Riera al que Instagram dio pase libre

Nico Riera (35) hizo honor al apodo con el que es conocido, “Tacho”, con una foto que superó toda censura. El actor se animó a subir una foto tomada por su novia Giulia Gabetta y desafiar las reglas comunes de Instagram. Pero aunque ya han pasado 20 horas desde el posteo, la red social no ha hecho amague de bajarle la publicación. La foto generó todo tipo de comentarios de sus más de 861 mil seguidores y hasta se sumó un antiguo amor del actor.

“Hasta que Instagram me censure, comparto esta foto sacada por @giuligabetta__”, escribió Nico haciendo un “lero lero” a las políticas de la red social más usada, que en general suele eliminar las fotos que considera inapropiadas, muchas veces incluyen apenas asomos de partes íntimas. En la postal, se puede ver al ex Casi Ángeles en una situación cotidiana pero bastante íntima: tomándose una ducha. Aunque el actor está de espaldas y tras un vidrio mojado, ni él ni su “fotógrafa” tuvieron ningún recaudo por tapar lo que queda en primer plano.

El actor y productor mostró todo en Instagram

Miles de comentarios surgieron en la bajada del posteo, que iban desde halagos de la platea femenina al productor a comentarios que hacían destacar el por qué la situación es considerada “agresiva” y hasta “acoso” en situaciones contrarias, cuando es una mujer la que sube la foto y se llena de comentarios subidos de tono.

Pero hubo una reacción, por Twitter en realidad, que dejó a Ángel de Brito con tema picando para el próximo programa de Los Ángeles en la Mañana. El conductor resaltó que Silvina Escudero, ex pareja de Riera, le había puesto me gusta al tweet dónde ponía divertido el desafío de censura del actor.

El conductor resaltó el like de Silvina Escudero.

Silvina y Nico vivieron un romance por el 2011, época en la que se viralizó una foto hot de Escudero que había sido tomada por el mismo actor. “Estaba con Nico, la foto me la sacó él. Estaba en una computadora que después se mandó a arreglar. Me sentí mal, muy mal. Triste y deprimida. Gasté mucha plata en abogados y no pude lograr nada... la realidad es que me dio mucha bronca”, dijo en su momento Silvina.

Actualmente Riera se encuentra en una relación estable y asentada con la mencionada anteriormente, Giulia Gabetta. Comenzaron su noviazgo en 2019 y actualmente viven juntos. ¿Cómo reaccionara Giulia frente al like de una ex de Nico?