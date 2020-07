El descargo de Pampita luego de que en LAM revelaran que su sueldo rondaría el millón de pesos

Durante esta mañana de miércoles, Yanina Latorre en “Los Ángeles de la Mañana” reveló al aire el sueldo que percibe Pampita como conductora en su programa en NET, que sería de una cifra superior al millón de pesos.

Por supuesto, que la modelo no se quedó callada y desmintió los rumores que dicen que además sus panelistas tendrían un salario muy bajo o directamente algunas no cobrarían.

En el inicio de su descargo, destacó: ”Yo me entero que la producción está buscando un panelista por todos lados, ¿no? Porque me entero por los portales que la llamaron a Lourdes Sánchez, Lola Latorre… ¿a quién más? A Cande Ruggeri también. Pero yo no tengo idea de nada”.

Y continuó: “Para que sepan, soy empleada acá, entonces no me cuentan esas cosas. Yo confío ciegamente en lo que hace producción y estoy en sus manos, así que mis productores sabrán. Y hay espacio para todos porque esto es una gran fiesta y entramos todos. Vénganse todas para acá, lo van a pasar genial”, aseguró.

Por último, la modelo y conductora de Pampita Onlie aseguró: “Basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo, ¿hasta cuándo?, ¿qué le pasa? ¡Por favor! ¿Y saben qué? Todos los que opinan de mi sueldo, antes de hablar de mi sueldo yo creo que deberían decir cuánto cobran ellos, ¿no? Porque si uno se pone a hablar del otro, está bueno decir ‘bueno, yo cobro esto y ahora sí hablo del tuyo’”.