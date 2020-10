El debut de Cinthia Fernández en el Cantando 2020 con canción dedicada a Martín Baclini

El Cantando 2020 no para de recibir nuevos concursantes que dan mucho para hablar. El show del miércoles por la noche fue eclipsado por la performance de Cinthia Fernández, que para el “homenaje a las divas mexicanas” decidió mandar un especial mensaje a su ex, Martín Baclini. Después de que él la halagara por su estado físico, la mediática le terminó dedicando nuevamente “Rata de dos patas”. “Te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito”, entonaba con mucho sentimiento.

Enfundada en un body blanco con pedrería y con toda la seguridad puesta encima, Cinthia explotó la pista con la canción junto a su compañero Facundo Magrané. “Soy sincera: quería cantar ‘Rata de dos patas’. También lo hago para divertir un poco, hace falta humor en la casa. Por lo menos van a llorar, pero de risa…”, declaró cuando fue consultada por los conductores.

“No lo podíamos creer. No sé qué dirá el jurado pero nos encantó lo que vimos”, le dijo entonces Laurita Fernández, a lo que Ángel de Brito sumó para la polémica: “Vamos a ver qué dice Baclini…”. Mientras, en el fondo aparecía una imagen enorme de la cara de su ex. Después de que la nueva participante preguntara por su ausencia en la pista ese día, miró fijo a la pantalla y le dijo: “Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida. Tomá: ¡mirá lo que te perdiste!”

No perdió el tiempo y también se refirió a los notorios arreglos estéticos que su ex se hizo para participar en el Cantando 2020: “Tiene como una pista de aterrizaje. Se echó el bótox y encima le brilla, es tremendo, está muy brilloso. Igual, me está extrañando mucho”.

Ya sin pelos en la lengua, Cinthia apuntó contra Laurita: “Vos también tuviste una gestión Baclini, ¿no?”. Pero sin dejarse amedrentar, la conductora contestó tranquila: “Me lo presentaron pero yo seguía enganchada con un ex, la historia de mi vida, y no prosperó en ese momento. En ese verano me han querido presentar a varias personas:. Pero no… Todo lo que pertenece a mi pasado… Hoy estoy con Nico (Cabré) y estoy muy bien. Del pasado no hablo, menos si no fueron pareja…”.

A pesar de algunos tonos desafinados y que la mediática admitió que canta “para el traste”, su debut fue bastante bien recibido por el jurado, que terminó otorgándole 21 puntos.