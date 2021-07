El cuñado del Pelado López se presentó en La Voz Argentina y Nella Ghorghor acompañó a su hermano

El cuñado de Guillermo el Pelado López se presentó en La Voz Argentina y fue acompañado de su hermana y esposa del conductor de televisión, Nella Ghorghor. El participante de 33 años no logró pasar las audiciones a ciegas, pero contó con el apoyo de su familia y con los consejos de Lali Espósito para su carrera artística.

Steban Ghorghor se dedica a la informática, pero la música ocupa un lugar importante en su vida. Según contaron tanto él como Nella, es una herencia familiar. Es que el suegro del Pelado López es baterista y ellos desde chico se criaron con la música.

Steban, el cuñado del Pelado López en La Voz Argentina. Captura del vivo.

El rosarino contó: “Esto viene de mi papá que es músico, baterista” y la esposa de López resaltó: “Desde chiquitos la música siempre estuvo en casa presente y había instrumentos”.

Steban fue a la audición con sus hermanos Adriano y Nella, quienes le hicieron el aguante junto a Marley y le dieron palabras de aliento cuando los coaches no se dieron vuelta. “Tenías que intentarlo”, le dijo su hermana, quien demostró ser su fan N°1.

El Pelado López y Nella Ghorghor el día de su casamiento.

“La verdad es que lo hiciste preciso. Tenés una hermosa voz y la elección de la canción es excelente. Vos dirás ‘por qué m... no se dio vuelta’ y la verdad que me faltó el factor sorpresa, ese color distinto en tu voz para que yo diga vamos a verle la cara, vamos a descubrirlo”, explicó Lali Espósito acerca de por qué no se dio vuelta.

“Eso no quita que tenés que darle con todo. No todo el mundo canta tan bonito como vos. Y que nadie se haya dado vuelta en esta oportunidad, no significa que no le tengas que seguir dando con todo a la música porque de verdad tenés una voz muy preciosa”, cerró la cantante para darle aliento.