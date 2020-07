El crudo relato de Nati Jota: fue víctima de ciberacoso y recibió violentos mensajes

Esta semana la influencer Nati Jota, reveló que fue víctima de ciberacoso y a través de sus redes sociales, la rubia compartió el audio que recibió y realizó un enérgico descargo.

En la grabación se puede escuchar la voz de un hombre adulto que le habla explícitamente de sexo: “Gracias p…, put… reventada, me ahorco el g… viendo las fotos tuyas hija de p…”, fue el fuerte mensaje que recibió en audio la periodista en su Instagram luego de subir un saludo especial por el día del camarógrafo.

En el posteo que Jota saludo a los trabajadores de la televisión decía: “Che hoy en su día quiero saludarlos a todos y especialmente a todos con los que trabajé, son muy buenos consejeros y saben más que nadie como hacerte lucir o algunos tips para ayudarte. Siempre me apoyaron y ayudaron un montón. Además en las coberturas siempre hay ratos muertos en los que te tienen que fumar en pipa y hacen re lindo aguante psicológico, así que muy feliz día, los quiero”.

En el momento de recibir el desagradable audio, Nati se cansó y decidió hacer pública la grabación del hombre: “ ¿Sabés por qué subo esto? porque es horrible, es incómodo y sabés porque lo es? porque es demasiado real”, comenzó diciendo la influencer.

"Pienso que por primera vez, algunos que no entienden al feminismo y el por qué andamos con el 'machirulo esto y aquello', quizás se acerquen más a lo que nos hacen y sentimos. Esto es solo una expresión de una manera de vernos y creer que pueden dirigirse a nosotras, es solo un modo que tienen de exteriorizar de una concepción que tienen nuestra, de lo que somos y merecemos", continuó Jota.

“Impresiona porque no solo son palabras, en un audio, tiene un tono de voz que todavía evidencia más la impunidad de hablarnos así, el lugar en el que para ellos estamos, el grado de violencia, odio, y enojo con nosotras, conmigo. ¿Por qué? , ¿Qué hicimos? ¿qué hice?”.

Hablando directamente al agresor y a los que piensan como él la joven dijo: "Escuchalo de vuelta, yo no pude escucharlo más de dos veces. ¿Te incomoda? esto pasa todo el tiempo expresado en millones de formas. ¿Ahora entendés por qué estamos tan enojadas?".

Otros seguidores le pidieron a la mediática que escrachara al acosar pero Jota no quiso: “¿Que suma? él va a aprender porque le lleguen tres millones de puteadas? no. Yo me voy a sentir mejor porque lo agredan? tampoco. Elegí responderle pidiéndole por favor que reflexione, tiene 21 años y todavía me queda una esperanza. No me enojo, me da pena y bronca, porque este pibe no es UN pibe, es producto de una sociedad enferma. Es una consecuencia de lo que avalamos y dejamos pasar tantos años. Ojalá escuchando esto se despierte algún otro y eso arme la cadena”

“Suena bruto, pero esta es la misma manera que tienen de vernos los que nos violan y nos matan. Ahora te libero, no lo escuches más, pero seguro te haya quedado retumbando, como a nosotras las que seguimos y todos esos nombres que ya no están”, finalizó Nati indignada pero triste a la vez.