El coronavirus llegó al Cantando: luego del contagio del locutor, aislaron a dos importantes figuras del show

La televisión suma día a día nuevos contagiados y ahora el virus llegó realmente a la pista del “Cantando por un Sueño” (El Trece) luego del falso positivo de Esmeralda Mitre y del escándalo de los datos mal colocados.

Este jueves el locutor quien presentó algunos síntomas, fue reemplazado por Andrea Taboada y, durante la emisión del programa se confirmó que tenía Covid 19.

Ante esta situación y por algún tipo contacto estrecho en el programa “La previa del Cantando” (Ciudad Magazine), Lourdes Sánchez, Lizardo Ponce y Adabel Guerrero quedaron aislados rogando no haberse contagiado.

Ante esta situación, los conductores que se harán cargo del programa satélite del certamen de canto, serán Paula Trapani (actualmente en competencia en el show, reemplazando a Flor Torrente) y Carolina Molinari.

La esposa del Chato Prada muy preocupada por su salud comentó en “LAM” (El Trece): “Me hisoparon hace muy poquito y estoy aislada en casa. El resultado me lo van a dar hoy” dijo a lo que De Brito presguntó: “Dios quiera que no estés contagiada, pero si te da positivo no vas a poder estar esta noche. ¿Ya tenés reemplazo?”.

“No, todavía no. Vos lo tenés que decidir eso, Ángel”, fue la respuesta de la bailarina a lo que el conductor dijo: “Ojalá que no y que puedas estar esta noche”.