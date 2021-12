El contundente mensaje que la China Suárez compartió para luchar contra el bullying en las redes sociales

Este lunes el mundo se conmocionó con la muerte de la actriz española Verónica Forqué, víctima de una profunda depresión y como consecuencia del maltrato recibido en las redes sociales.

La “chica Almodóvar” se quitó la vida luego de un largo padecimiento de críticas, comentarios negativos e insultos en las redes sociales.

Redes de China Suárez

La llegada de la mujer a la versión española de “MasterChef Celebrity” precipitó la decisión de no vivir de la reconocida actriz.

Este martes, la China Suárez compartió en su Instagram algunos posteos de la cuenta “devermut” en donde hay detallada información sobre el bullying en las redes sociales, situación que, en menor medida, vivió la ex de Benjamín Vicuña cuando se conocieron los chats con Mauro Icardi.

A través de posteos en colores y con fotos de Forqué, la ex “Casi Ángeles compartió: “El odio que se veía hace años atrás en las redes sociales como Twitter, ahora está presente en Instagram. Ya no son cuentas falsas. Ya no está mal visto insultar a alguien con tu perfil abierto. Ahora hasta es cool ser un bully de la clase aunque eso suponga hundir a otra persona”.