Charlotte Caniggia viene flotando con sus últimas presentaciones en el Cantando 2020. Después de perder en el Super Duelo contra Cinthia Fernández, la morocha esperaba una vuelta triunfal con un tema de Jennifer Lopez, “Let’s get loud”. Pero no contaba con el traspié que sufrió su compañero, Cristian Sergio.

Cuando hicieron su presentación en inglés, el “Maluma” del Cantando se olvidó gran parte de su letra. En medio de la devolución de Nacha Guevara, el joven pidió un momento para explicar lo sucedido: “¿Puedo decir algo? Me perdí, me trabé, me olvidé la letra. Ella estuvo espectacular, pero no sé qué me pasó. Le falte el respeto a ella. Me quiero ir”. Agregó: “El inglés se me complica, me trabé con algo, y chau. Me salió mal”.

Karina La Princesita lo animó al verlo tan frustrado: “Cantás hermoso y tenés una compañera que prioriza divertirse, tenés que soltarte”. Pero Cristian no pudo perdonar su error: “Es complicado porque esto es un sueño esto y lo cumplo todos los días, y es un placer compartirlo con Charlotte. Y que de repente por una traba se vaya todo un show al costado y no se pueda lucir, me parte al medio”.

Su compañera lo entendió, ya que la semana pasada le había pasado lo mismo en el duelo contra Jey Mammón y Carla del Huerto. Al presentar un tema de Britney Spears, Charlotte se olvidó gran parte de la letra y, a pesar de que siguió, se quedó callada en muchas partes. En esa ocasión, todo el jurado se lo recrimino en su devolución.

Después de su presentación, la pareja pasó a elegir su tema “a la suerte”, con los sobres apoyados en una mesada. Charlotte dijo al verla: “Lo estuve viendo, lo único la mesa medio barata, parece la del veterinario, es re barata”, dijo mirando los sobres.

“A mí me va bien en el juego y en el amor no, así que acá me va a ir bien”, dijo confiada. Al ser consultada por Alex, la mediática fue tajante: “Ahora es gamer, viste que los chicos hacen streaming y ganan guita con esas boludeces. No quiere volver”. Al final con la consulta de su coach y Cristian, decidieron rebotar nuevamente “Aserejé” y se quedaron con la opción sacada, “Lollilop”, de Viudas e hijas del rock and roll.