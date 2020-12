El Cachete Sierra invicto: volvió a ganar un súper duelo y sacó a Luisa Albinoni del Cantando 2020

Los súper duelos están pisando con fuerza en la pista del Cantando 2020 y dejando sin piedad en la lista de eliminados a varias duplas, algunas muy queridas, otras no tanto. Fue en un de estos enfrentamientos cuando Cinthia Fernández dijo adiós, así como la semana pasada le tocó a Claribel Medina y su hija Agostina Alarcón, ambos equipos empujados de la pista por Charlotte Caniggia y su pareja, Christian Sergio. En este último programa, fue otro de los “afortunados del duelo” quien logró superar incluso a una de las preferidas: Luisa Albinoni.

Los famosos duelos, se tratan de una serie de enfrentamientos donde suelen batir dos equipos: los de mejor promedio contra los de peor. A medida que van cantando, el jurado elige a quien peor lo hace y así deben continuar en el duelo, hasta que se elija a la peor pareja de la noche, que termina siendo eliminada.

En estas ocasiones, el jurado no suelen ser los típicos cuatro (Moria Casán, Oscar Mediavilla, Nacha Guevara y Karina La Princesita) sino que siempre se elige a un quinto jurado, invitado, para que la votación no quede en empate. Anoche, fue Fátima Florez quien acompañó.

Agustín Sierra e Inbal Comedi han pasado unas difíciles semanas, sin recibir muy buenas críticas e incluso con el escándalo por su presentación que incluía una alusión a la época militar, pero que no le gustó nada a Nacha Guevara, quien puso en esa ocasión su primer cero. “Es difícil esta parte, esta pista me dio una gran felicidad y me revitalizó”, reconoció el Cachete cuando fueron elegidos por el jurado para continuar.

Pero entre tanta alegría, el estudio estuvo eclipsado por las inevitables lágrimas de Albinoni, que lamentaba su partida tras un triunfal paso por el Cantando 2020. “Es difícil esta parte, ayer estuve conteniéndome con las cosas hermosas que me dijeron mis compañeros. Esta pista me dio una gran felicidad. Gracias...”, comenzó diciendo cuando no pudo evitar quebrarse.

“Muchas gracias a todos, cuando uno llora no puede hablar y quiero decir un montón de cosas. Acá me trataron bien, gracias a toda la gente maravillosa que nos acompaña. Esta pista me revitalizó. Con casi 70 años estoy convencida de que quiero seguir siendo actriz y seguir aprendiendo”, y estas últimas palabras emocionaron a Nacha, jurado y amiga de Luisa desde hace años.

Hace unos días, la ex vedette había sido protagonista de un escándalo que llegó a trascender en vivo en el programa. A Luisa no le había gustado la actitud de su coach con Guevara, y a pesar de que Augusto Álvarez solo la estaba defendiendo, la cantantes no dudo en dejarle claro que su tono había estado fuera de lugar. “Me enojé con mi coach porque me pareció que si tenía algo para decirle a la señora Nacha Guevara había otras formas. Y se filtraron unos audios míos en los que estaba enojadita, pero ya arreglamos todo con mi coach y con mi cantante. Era un quilombo que ni te cuento”.

Poco después, Ángel de Brito publicó un tweet donde escribía: “Se pudrió todo entre Luisa Albinoni y su coach Augusto Álvarez después de la pelea con Nacha. Porque Luisa bancó a la jurado. A partir de ahí, tensión”. Aunque el tema quería ser pasado por alto, se encuentra bastante relación entre esta pelea y la baja performance que Albinoni tuvo en su eliminación. Al final, ambos reconocieron que el pasado ya era pasado y que seguirían trabajando juntos.