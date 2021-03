El aval menos pensado: Jorge Rial apoyó a Cinthia Fernández en su candidatura política

Jorge Rial trabaja a contrarreloj para lanzar el 5 de abril su nuevo programa “TV Nostra” (América) en donde promete ir por todos. Entrevistado por Teleshow el ex Intrusos dijo que está de acuerdo con la intención de Cinthia Fernández de incursionar en la política y que posee más conocimientos que varios políticos en cargos.

Fue Ángel De Brito quien comentó los dichos de Rial en su programa de El Trece y analizaron los comentarios: “Y cuándo el famoso hace política, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, el último caso: Cinthia Fernández se suma al espacio de Amalia Granata”, le preguntaron al padre de Morena Rial.

El periodista comentó: “Yo no tengo problema, a mí no me molesta”. Y luego añadió: “Al contrario, yo soy promilitancia… para mí la política es fundamental y yo defiendo el sistema político y la militancia. Yo creo mucho en eso”.

“Que Amalia Granata se sume a la política, me parece muy bien. Más allá de que yo estoy en sus antípodas de pensamiento. Hay muchas que hablan y no se atreven”, dijo el comunicador. Luego se refirió a la ex de Martín Baclini “Hasta Cinthia Fernández que parece menos preparada. Y te digo que hay políticos que están menos preparados que ella”, dijo el conductor y Cinthia feliz por los comentarios dijo que sigue en pie la idea de dedicarse a la política.