El antes y después del jurado de La Voz: sus nuevos estilos y los proyectos que arman a la par del programa

Explosión en las redes por los nuevos atuendos que lleva el jurado de La Voz Argentina. Los televidentes no solo estaban cansados de ver a los cinco con los mismos conjuntos, sino muy ansiosos por las nuevas etapas de duelo que se vienen en el concurso de canto.

Quien más sorprendió fue Lali Espósito, que pasó de pantalón de cuero y una chaqueta super cargada a un conjunto combinado color verde electrizante. La cantante y preferida de los fans de la nueva temporada de La Voz completó con una coleta alta y mantuvo el flequillo que ya lleva desde hace un tiempo, obvio con el rubio platinado que se ha adueñado. Unos tacones con cadenas fueron el touch final.

La cantante impactó con un conjunto verde. Instagram

Sus fotos encantaron a los fans. Instagram

Lali siendo muy Lali. Instagram

“Comienzan las BATALLAS”, escribió en la publicación. “Acá me tienen con otro look... Que emoción Noooooooo???!!!!”, puso, aunque no se sabía si se refería a su nuevo estilo o al inicio de las batallas.

La Sole también renovó estilo con un enterito metalizado que le quedaba a la perfección. De la misma manera eligió una coleta para lookearse el pelo, aunque unos tacos un tanto más bajos que los de Lali. “Ya estamos listos”, escribió en las fotos donde sale con sus colegas.

Anteriormente, la cantante de folcklore había lucido una chaqueta oversize en conjunto con unos tacos. Un lookaso.

El conjunto que la cantante eligió para las batallas. Instagram

El peinado de La Sole. Instagram

Los Montaner a la carga

Por otra parte, los hermanos Montaner se inclinaron por unos looks más casuales. Mientras Mau combinó un pantalón de jean ancho con zapatillas blancas y una remera con una camisa tipo leñador, su hermano Ricky eligió una bermuda con zapatillas John Foos con una remera negra y unas cadenas para completar. Muy simples y un abismo de diferencia con las jurados mujeres.

Mau y Ricky junto a Lali. Instagram

Ricardo Montaner, mientras tanto, se ha dedicado en estos días a acompañar la crisis que sufre Cuba. Es por eso que con su familia ofrecerán un concierto llamado SOS Cuba, como una forma de apoyar a los cubanos. Una de sus últimas publicaciones muestra el anuncio del próximo evento.