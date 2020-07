El antes y después de Natalia Oreiro: ¿qué estilo le va mejor?

Natalia Oreiro nació en 1977 en Uruguay y desde hace muchos años se radicó en Argentina, gracias a su carrera como actriz y cantante y a que encontró el amor junto a Iván Noble.

En la adolescencia, ella protagonizó anuncios publicitarios en su país natal y luego cruzó el charco, en 1994, para continuar con su carrera. Desde allí no paró: “Ricos y famosos”, “Muñeca brava”, “Kachorra”, ”Sos mi vida” y “Solamente vos”, fueron algunas de las novelas que protagonizó.

Con varias de ellas cautivó público internacional y en especial en Rusia, donde la siguen como si fuera una estrella local. También se destacó en la pantalla grande con “Un argentino en New York”, “Música en espera”, “Mi primera boda”, “Gilda, no me arrepiento de este amor” y los films preseleccionados al Óscar “Infancia clandestina” y “Wakolda”.

Su carrera musical nunca quedó atrás, lleva más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo y entre sus mayores éxitos musicales están “Que sí, que sí”, “Cambio dolor”, “Me muero de amor”, ”Tu veneno”, “Río de la Plata”, “Como te olvido” y “Que digan lo que quieran”.

Como si fuera poco, Oreiro es diseñadora, empresaria, modelo, conductora y mamá.

En cada etapa de su vida, Natalia marcó la moda con sus looks y acá nos detenemos en los más recordados, los que ella misma comparte en sus redes sociales.